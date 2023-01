Krasnobród. Nauczą Ukraińców mówić po polsku

Takie lekcje były w KDK prowadzone od początku wojny w Ukrainie. Gdy uchodźców było bardzo dużo, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z czasem chętnych do nauki ubywało, więc zajęcia zawieszono.

– Ale pod koniec zeszłego roku w naszej gminie pojawiły się kolejne osoby z Ukrainy, stąd pomysł wznowienia nauki języka polskiego – tłumaczy Marzena Mazurek z KDK.

– W tym momencie mamy ok. 100 uchodźców mieszkających w prywatnych domach naszych mieszkańców. Mniej więcej połowa z nich jest tu już od dawna, a druga dotarła do gminy pod koniec listopada i na początku grudnia – przyznaje Piotr Garbula, inspektor z Urzędu Miasta i Gminy Krasnobród.

To właśnie zwłaszcza do tych, którzy zamieszkali w Polsce niedawno jest adresowana oferta domu kultury. Pierwsze spotkanie po przerwie jest planowane na piątek, 3 lutego. Godzina zostanie ustalona po skompletowaniu listy. Na razie na kurs zapisało się 10 osób, ale wciąż przyjmowane są kolejne. Aby dołączyć do grupy, wystarczy zgłosić się osobiście w KDK bądź zatelefonować pod nr 84 660 71 17. Zajęcia są bezpłatne. Jako wolontariuszki prowadzić je będą emerytowane nauczycielki.