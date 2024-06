Łatwo nie było. Terytorialsi szkolili się w kamieniołomach

Ten dwutygodniowy okres szkoleniowy pozwolił żołnierzom nabyć nowe umiejętności i szlifować te, które wcześniej już posiedli. Mieli za zadanie nie tylko przetrwać w trudnych warunkach terenowych, ale też prowadzić działania przeciwdywersyjne, uczyli się rozpoznawania terenu, przeszli też szkolenie wodne w ramach reagowania kryzysowego. Jak zawsze, sporo czasu poświęcono także na trening strzelecki.

Nowością były dwa dni spędzone w józefowskich kamieniołomach.

- Pod nadzorem doświadczonych instruktorów ze stowarzyszenia Roztocze Survival & Bushcraft uczyli się poruszania w trudnym terenie przy wykorzystaniu sprzętu wspinaczkowego - informuje kpt. Marta Gaborek, rzeczniczka 2. Lubelskiej Brygady Obrony terytorialnej.

Zajęcia zaczęły się od podstaw, czyli poznania zasad, później przyszedł czas na naukę wiązania węzłów, a wreszcie wspinaczki i tecznik zjazdowych.

- Znajomość technik linowych pozwala na szybsze i sprawniejsze pokonywanie trudnych terenów, co może dać przewagę nad przeciwnikiem, podczas prowadzenia różnego rodzaju działań taktycznych. Ponadto umiejętności te mogą okazać się niezbędne podczas prowadzenia akcji ratunkowych np. asekuracji lub ewakuacji osób poszkodowanych z terenów i miejsc trudnodostępnych - tłumaczy kpt. Gaborek.

I zachęca tych, którzy chcieliby sprawdzić na własnej skórze, jak to jest w wojsku do zgłaszania się do akcji "Wakacje z WOT". Są jeszcze wolne terminy: 9-24 sierpnia i 14-29 września, a szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów odbędzie się w dniach 14-21 września.