Ludzkie kości w wąwozie. To szczątki co najmniej trzech osób

O niedzielnej akcji poinformował w swoich mediach społecznościowych Rafał Kowalik, burmistrz Szczebrzeszyna.

Napisał, że kości w skarpie wypatrzył ktoś z mieszkańców. Natychmiast na miejsce wezwano odpowiednie służby. Przyjechali policjanci i prokurator. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

"Służby potwierdziły odkrycie szczątków trzech osób" - przekazał samorządowiec.

Dodał, że sytuacja była o tyle trudna, że osuwisko, w z kórego wyłoniły się kości, zaczęło się zapadać coraz bardziej, co groziło przewróceniem rosnących na skarpie drzew. Stąd niezbędna była interwencja również strażaków, któzy zabezpieczyli to miejsce i ustabilizowali zbocze.

Informacje te potwierdził w rozmowie z nami Rafał Kawalec, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Jak stwierdził, wstępne oględziny wykazały, że kości te, rzeczywiście należące najprawdodpobniej do trzech osób, znajdowały się w tym miejscu już dłuższy czas.

Ponadto, na tym etapie nic nie wskazuje na to, by do śmierci tych ludzi mogły się przyczynić osoby trzecie, ale to z pewnością potwierdzą bądź wykluczą specjalistyczne badania.

- Nie można też wykluczyć, że do pochowku zmarłych doszło w tym właśnie miejscu w sposób intencjonalny. Odkryci dokonano w odległości kilkudziesieciu metrów od cmentarza - dodaje prokurator Kawalec.

Sprawę prowadzić będzie najprawdopdoobniej Prokuratura Rejonowa w Zamościu.