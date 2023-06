Między Polakami a Niemcami. Wykład i promocja książki

Co to jest Smart TV, czyli jak wybrać najlepszy telewizor ze Smart TV?

Stajesz przed zakupem nowego telewizora? Z pewnością zdajesz sobie sprawę z tego, że wybór tego typu urządzeń jest aktualnie bardzo duży. Inne wymiary, funkcje i różnego rodzaju udogodnienia, które mają pozytywnie wpłynąć na Twoje doświadczenie związane z codziennym użytkowaniem, to tylko niektóre z parametrów, na które warto zwrócić uwagę. Niewątpliwie bardzo dobrym rozwiązaniem jest wybór telewizora Smart TV. Jednak co to tak naprawdę oznacza? Co to jest Smart TV i właściwie jak sprawdzić, czy telewizor ma Smart TV? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym krótkim przewodniku.