Niezwykła instalacja w Zamościu. Kim był Walter Gropius?

Ta instalacja jest darem od partnerskiego Weimaru dla Zamościa dla uczczenia 10. rocznicy współpracy między miastami.

– Szczerze mówiąc trudno to interpretować. Ale poczekam na otwarcie, na pewno wtedy dowiem się o co chodzi – mówił nam Szymon Płatek, uczeń zamojskiego Mechanika, który na Rynku Solnym w niedzielne popołudnie pojawił się, bo jego znajomi występowali w teatralnej etiudzie przygotowanej na tę okoliczność przez Zamojski Dom Kultury.

„Poprzez ukazanie relacji symbolicznego pokoju dyrektora z przestrzenią publiczną porusza Gropius temat wyznaczania granic odpowiedzialności w demokratycznym społeczeństwie. Czyż nie jesteśmy wszyscy decydentami, a więc i dyrektorami, jeśli żyjemy w demokracji?” – pisał magistrat w zaproszeniu na niedzielne wydarzenie.

Ideą Bauhausu, uczelni powstałej w 2019 roku w Weimarze z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych w 1919 r. było przede wszystkim zniesie podziałów między różnymi dziedzinami sztuki, również użytkowej i rzemiosła. To dążenienie do porozumienia szczególne znaczenie miało tuż po zakończeniu I wojny światowej i w dobie rodzącego się w Niemczech faszyzmu. Bauhaus był miejscem dyskusji i ścierania się opinii, miejscem fermentu umysłowego, który (szczególnie po dojściu Hitlera do władzy) rozlał się również na inne kraje europejskie. Gropius pragnął, aby w uczelni pracowali na zasadzie średniowiecznych cechów rzemieślniczych, w których każdy ze współtwórców dzieła przy zachowaniu swej indywidualności wnosił wkład w tworzenie jednego, wspólnego dzieła. Bauhaus funkcjonował po Weimarze jeszcze w Dessau i Berlinie, ale ostatecznie została zamknięta przez nazistów.

Dzisiejszy Bauhaus Universität Weimar to międzynarodowy uniwersytet badawczy, którego ambicją jest łączenie sztuki z nauką i techniką. Oferuje ok. 40 kierunków studiów, m.in. wzornictwa, projektowania stron internetowych, komunikacji wizualnej, architektury, inżynierii lądowej i wodnej, inżynierii materiałowej i zarządzania.