Odwiedź Zamość w weekend. Przewodnik oprowadzi za darmo

Będzie to możliwe w ramach cyklu realizowanego już od kilku lat przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, które organizuje tematyczne spacery po Zamościu. Udział w nich jest bezpłatny.

Ci, którzy zdecydują się skorzystać z tej oferty w nadchodzącą niedzielę (19 stycznia) wezmą udział w wycieczce pod hasłem "Zamojscy bogacze. 440 lat od osiedlenia Ormian".

"W trakcie zwiedzania przewodnik opowie jak do wybudowanego od podstaw, nowego miasta trafili Ormianie z Armenii i Turcji. Czym się zajmowali, co wnieśli do społeczności oraz o symbolice dekoracji fasad, losach Ormian na przestrzeni wieków opowie przewodnik" - zdradza ZCITiH.

Spacer ma się rozpocząć o godz. 11. Należy w związku z tym punktualnie stawić się o tej porze przy punkcie Informacji Turystycznej na parterze Ratusza (Rynek Wielki 13).

Płacić nie trzeba, ale warto wcześniej zarezerwować sobie miejsce telefonując pod nr: 84 639 22 92.