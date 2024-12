Pan Stanisław kocha Zamość. Będzie honorowym obywatelem miasta

O tej propozycji złożonej przez Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa pisaliśmy już na łamach Dziennika Wschodniego. W trakcie piątkowej sesji, zanim radni przeglosowali uchwałę, głos zabrał jego przedstawiciel i inicjator uhonorowania Stanisława Orłowskiego – Mirosław Chmiel.

Długo wymieniał listę zasług nominowanego, argumentując kolejny raz, że to wyróżnienie w pełni się mu należy. Przypomniał, że 90-letni Orłowski urodził się i mieszka w Zamościu. Przez lata związany był zawodowo z ochroną zabytków, przyczyniając się do odnowy wielu z nich. To również dzięki jego staraniom miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

W 1961 roku zainicjował wraz z innymi osobami powstanie Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest autorem wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych, a miasto Zamość zawsze zajmowało szczególne miejsce w jego twórczości. Także z jego inicjatywy od 1968 roku organizowane jest Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Zabytki”. Również on zainicjował pod koniec lat 80. powołanie do życia Galerii Fotografii „Ratusz”.

Stanisław Orłowski patrzy na rodzinne miasto z miłością i to uczucie wyraźnie widać na wykonywanych od wielu dekad zdjęciach, które znalazły się również w pięknych albumach. Zamościanin zrobił też wyjątkowy prezent ze swoich prac. Do Archiwum Państwowego w Zamościu przekazał niedawno dziesiątki tysięcy negatywów. Obdarował również Książnicę Zamojską i Muzeum Zamojskie.

Był uhonorowany nagrodą „Morando 2009”, tytułem Animator Kultury Zamościa w 2011 roku, a w 2015 Medalem Zasłużony dla Zamościa.

– Dużo by mówić o panu Stanisławie. To wspaniały przyjaciel, ale też nauczyciel. Dzięki niemu wychowało się wiele pokoleń fotografów – podsumował Chmiel, podkreślając, że to dzięki fotografiom Stanisława Orłowskiego do dziś można oglądać Zamość, którego już nie ma.

Radni nie mieli żadnych wątpliwości co do zasadności przyznania najważniejszego wyróżnienia w Zamościu. Uchwałę o przyznaniu mu honorowego obywatelstwa podjęli jednogłośnie.

Uroczyste wręczenie tytułu ma nastąpić 10 stycznia, podczas podsumowania roku w kulturze. Przypomnijmy, że podczas ostatniej takiej uroczystości przyznany pośmiertnie Witoldowi Pasztowi tytuł Honorowego Obywatela Zamościa odebrały córki artysty.