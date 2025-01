Policjantki jak modelki. Wystąpiły w specjalnym kalendarzu

Zanim jednak o tym okolicznościowym wydawnictwie, przypomnijmy trochę z historii.

Pierwsze kobiety wstąpiły w szeregi policji w 1925 roku. Wówczas pełniły służbę w brygadzie sanitarno-obyczajowej. Dowodziła nimi aspirant Stanisława Filipina Paleolog.

Dostać się do formacji na początku XX wieku nie było dla kobiet łatwe. Wymagania były wyśrudbowane.

- Policjantką mogła zostać wyłącznie panna lub wdowa. Obowiązkiem było posiadanie nienagannej opinii oraz odpowiedniego wzrostu rzędu minimum 164 cm. Wymagania wiekowe również były istotne, do służby przyjmowano, bowiem kandydatki w przedziale wiekowym od 25 do 45 lat. Przyszła policjantka musiała być absolwentką, co najmniej szkoły średniej i wstępując w szeregi policji zobowiązywała się do zrezygnowania z zamążpójścia w ciągu najbliższych 10 lat - relacjonuje podkom. Dorota Krukowska-Bubiło, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Wspomina, że na początku widok kobiety w mundurze budził zdziwienie, ale na przestrzeni wieku to się zmieniło. Dzisiaj kobiety policjantki pełnią służbę tak, jak ich koledzy w mundurach. Patrolują ulice, podejmują interwencje, ścigają piratów drogowych i groźnych przestępców. Realizują się w każdej ze służb: kryminalnej, prewencyjnej oraz wspomagającej.