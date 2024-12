Pomaganie daje radość. Pomagają cały czas, dziś zostali docenieni

Na uroczystość przybyli m.in. Bartłomiej Strzelecki, Konrad Wiater i Marcel Kycko, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. Chłopcy uczą się w tej samej ósmej klasie i razem zaangażowali się w działania wolontariackie, które szkolny klub realizował pod nadzorem swojej opiekunki Agnieszki Waszczuk.

Młodzież z Kalinowic organizowała liczne kiermasze, na których sprzedawano stroiki świąteczne oraz pluszaki. Cały dochód został przeznaczony na Dom Samotnej Matki działający w Łabuniach.

– Wybraliśmy tę placówkę, bo jest położona w miejscowości niedaleko Kalinowic, a niewiele osób o jej istnieniu wiedziało, tymczasem pomoc jest tam potrzebna – mówi Agnieszka Waszczuk, która szkolnym klubem opiekuje się od tego roku.

Podkreśla, że uczniów wcale nie trzeba było specjalnie zachęcać do angażowania się w organizację wydarzeń. Robili to bardzo chętnie. Dlaczego? – Bo to daje ogromną radość. Dzięki temu po prostu czujemy się lepiej – zapewniają zgodnie Bartek, Konrad i Marcel.