Prezydent Zamościa: Dość szczucia i nakręcania spirali nienawiści

"Codziennie, zarówno ja, jak i podejmowane przeze mnie działania poddawane są opinii mieszkańców. Słyszę pochwały, ale bywa, że i słowa krytyki. Mam świadomość, że jako osoba publiczna jestem – i będę - tej krytyce poddawany. Jeśli jest rzeczowa i konstruktywna, przyjmuję ją i szanuję. Staram się rozmawiać i tłumaczyć, by przekonać do swoich racji i decyzji. Dla mnie to oczywiste" - napisał Rafał Zwolak w internetowym poście opublikowanym w mediach społecznościowych w niedzielę, 29 grudnia.

Dalej przytoczył, że z krytyką spotyka się od dawna. Dodał jednak, że często pochodzi ona z fałszywych kont czy profili. Jak stwierdził, pod adresem jego i najbliższych wylewa się "niewyobrażalny hejt", a granice zostały już w ostatnim czasie przekroczone.

Samorządowiec przytoczył kilka takich treści zawartych w wysyłanych do niego mailach. Grożono w nich śmiercią, informowano o bombie podłożonej w urzędzie miasta.

"Sprawą zajmuje się już policja, a śledztwo prowadzi prokuratura. Nie dam się zastraszyć. Dość szczucia i nakręcania spirali nienawiści" - napisał prezydent Zamościa i zapowiedział, że będzie zgłaszał prokuraturze wszelkie tego rodzaju wiadomości.

Rafał Zwolak wyraził też przekonanie, że hejterzy nie pozostaną anonimowi i bezkarni. W komentarzu napisał nawet, że autor ostatniego maila już został przez policję zatrzymany.

Post Rafała Zwolaka wywołał duże poruszenie. Internauci popierają takie działania i kibicują prezydentowi miasta.