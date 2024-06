Prezydenta nie ma, ale wotum zaufania jest. Absolutorium za budżet też

Głosowanie w sprawie wotum zaufania poprzedziła długa, burzliwa dyskusja nad raportem o stanie miasta za rok 2023. Nie brakowało w tej debacie głosów krytyki, a szczególne emocje wzbudziła kwestia finansowania kultury (o tym napiszemy w odrębnym artykule).

Po zakończeniu tej blisko dwugodzinnej wymiany zdań, radni mieli zdecydować, czy prezydentowi Zamościa należy się wotum zaufania za jego pracę w zeszłym roku.

>>> Rafał Zwolak nowym prezydentem Zamościa <<<

Wówczas w Zamościu rządził jeszcze Andrzej Wnuk, który w wyniku kwietniowych wyborów samorządowych stracił stanowisko. Nowa rada wotum zaufania prezydentowi miasta jednak udzieliła.

„Za” zagłosowali niemal wszyscy. Od głosu wstrzymali się jedynie Janusz Kupczyk z KWW Koalicji Obywatelskiej oraz Wiesław Nowakowski, wiceprzewodnicząc RM, który do rady wszedł z komitetu Rafała Zwolaka, obecnego prezydenta Zamościa.

– Zdecydowaliśmy, że zagłosujemy „za”. Bo uznaliśmy, że nie ma już sensu wracać do przeszłości. Zostawmy to wszystko, co było i idźmy do przodu – argumentował radny Grzegorz Podgórski z KWW Rafała Zwolaka.

Przed kolejnym głosowaniem, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania prezydenta z wykonania budżetu za 2023 rok również się wypowiedział. Tym razem uprzedził, że będzie na „nie”. I tak też się stało. Przeciwko zatwierdzeniu sprawozdania byli też inni radni KWW Rafała Zwolaka: Jolanta Fugiel, Dariusz Kierzek i Agata Rzeźnik oraz Janusz Kupczyk. Od głosu wstrzymali się: Wiesław Nowakowski i Katarzyna Szargało-Szkałuba (oboje z KWW Rafała Zwolaka).

Podobny wynik dało głosowanie nad absolutorium dla prezydenta za wykonanie budżetu za 2023 rok. "Za" było 21 z 23 radnych. Wstrzymał się Kupczyk, a przeciwko zagłosował Nowakowski.

– To ewenement, bo budżet jest poprzedniego prezydenta, a absolutorium jest dla mnie, ale dziękuję za nie – podsumował Rafał Zwolak.

Zarówno w kwestii zatwierdzenia sprawozdania finansowego, jak i w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu, pozytywnie wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.