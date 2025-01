Szukają człowieka od zieleni. Praca na pełny etat

Etat nie jest tworzony, ale do wzięcia, bo z końcem zeszłego roku stanowisko to zwolnił za porozumieniem stron Piotr Zając. Za czasów prezydentury Andrzeja Wnuka w 2019 roku awansował na jednego z jego zastępców. Później wziął bezpłatny urlop, pracował m.in. w szpitalu „papieskim” od 2021 roku , a także od 2022 w pogotowiu jako dyrektor. Teraz zwolnione przez niego formalnie stanowisko jest do obsadzenia.

Nowy podinspektor ds. architektury, zieleni miejskiej, ochrony przyrody i zadrzewień będzie miał szeroki zakres obowiązków. Jak czytamy w ogłoszeniu o naborze, osoba ta ma zajmować się m.in. prowadzeniem spraw związanych z utrzymaniem obiektów pofortecznych i Miejsc Pamięci Narodowej, także utrzymaniem zieleni gminnej i zadrzewień oraz np. zlecaniem podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych.

Zainteresowani tą ofertą pracy muszą mieć polskie obywatelstwo i wyższe wykształcenie. Czas na przesłanie dokumentów mają do 13 stycznia.

Przypomnijmy, że zazielenienie Zamościa było jednym z punktów programu wyborczego prezydenta Rafała Zwolaka. Zapowiadał on w kampanii nie tylko posadzenie w trakcie tej kadencji 10 tys. drzew i krzewów oraz utworzenie stanowiska ogrodnika miejskiego, ale również nowe nasadzenia na rondach (to już zostało zrobione), stworzenie ogrodu botanicznego, wprowadzenie programu „Rośliny do adopcji”, który miałby polegać na rozdawniu mieszkańcom sadzonek i np. budowę farmy fotowoltaicznej dla miasta.