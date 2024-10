Obietnica wyborcza: Z banerów b. prezydenta powstały torby

Taką akcję były prezydent Zamościa zapowiadał podczas konferencji podsumowującej kampanię przed pierwszą turą wiosennych wyborów samorządowych. Obiecał wtedy wraz ze swoim sztabem, że gdy banery nie będą potrzebne, to zostaną umyte i przekazane do Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Tam miały być przerobione na zaprojektowane wcześniej torby, plecaki czy etui. I tak się stało.

Dzisiaj były prezydent Zamościa w mediach społecznościowych poinformował, że stał się właśnie szczęśliwym posiadaczem takich toreb.

Jak się dowiadujemy kupił trzy sztuki. – Są świetne, naprawdę. Np. ta duża z klapką może się sprawdzić jako torba plażowe – mówi w rozmowie z nami Andrzej Wnuk, obecnie dyrektor szpitala psychiatrycznego w Radecznicy.

Żałuje tylko, że nie mógł przekazać większej liczby banerów, bo prawie połowa z nich została w trakcie kampanii po prostu zniszczona: niektóre pocięto, niektóre podpalono.

– Ale najważniejsze, że torby w ogóle powstały i mogą zasilić schronisko – podkreśla były prezydent. Dodaje, że to w pewnym sensie symboliczny koniec jego ponad 9-letniej pracy w samorządzie. I zachęca do nabywania toreb, którymi dysponuje WTZ przy „Krok za krokiem”. – Na żadnej z toreb nie widać mojej twarzy, to może być ważne – śmieje się Wnuk.