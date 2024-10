Utrudnienia na Łukasińskiego. Strabag zabezpieczy kostkę przed zimą

Komunikat w tej sprawie właśnie wysłał do mediów rzecznik prezydenta.

„W dniu 30.10.2024 r. na ul. Łukasińskiego zostaną przeprowadzone prace zabezpieczające nawierzchnię z kostki kamiennej przed okresem zimowym. Prace te spowodują niewielkie utrudnienia w ruchu. Prace będą wykonane w ramach gwarancji firmy Strabag” - przekazał Jacek Bełz.

>>> Cała ulica zamknięta dla ruchu. A niedawno ją przebudowali <<<

Przypomnijmy, że o remoncie tej ulicy zamojski magistrat informował już w przeszłości, zapewniając, że zostanie w ramach gwarancji naprawiona na całej długości. Planowano ją zamknąć w związku z tym na cały miesiąc. Jednak nie doszło do tego w żadnym z dwóch wrześniowych terminów.

Kiedy pytaliśmy o powody tej sytuacji, rzecznik zapewniał, że remont będzie, tylko nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie. Miasto po prostu nie dogadało się ze Strabagiem co do zakresu prac.

>>> Miał być remont i go nie ma. Co z ulicą Łukasińskiego <<<

Na ostatniej sesji temat poruszył radny Janusz Kupczyk z klubu Koalicji Obywatelskiej. Zapytał, dlaczego skoro remontu nie ma, to nadal ulicą Łukasińskiegonie nie jeżdżą autobusy, których trasy w związku z planowanymi pracami poprowadzono ulicą Peowiaków.

Odpowiedział mu wiceprezydent Marek Kudela. – Wszyscy mamy świadomość, że wykonanie tej inwestycji pozostawia wiele do życzenia. Podjęliśmy wszelkie działania, które pozwolą w miarę możliwości naprawić stan nawierzchni. Pierwszą decyzją, na prośbę wykonawcy było odciążenie tej drogi, dlatego wstrzymano ruch autobusów – powiedział.

Dodał, że ostatecznie remont postanowiono przełożyć do wiosny. MZK ma natomiast ponownie uruchomić na Łukasińskiego kilka linii autobusowych, ale nie wszystkie, by nie doprowadzić do dalszej degradacji nawierzchni.

– W poniedziałek 4 listopada na ul. Łukasińskiego wrócą autobusy linii 15, 35, 47, 55. Nie będą tam jeździły autobusy długie, przegubowe, ale tylko mniejsze, 12-metrowe – zapowiedział Sławomir Ożgo, prezes MZK.

>>> W piątek jak w niedzielę i święta. Autobusy pojadą inaczej <<<

Przypomnijmy, że ulica Łukasińskiego wraz z leżącym przy niej Placem Stefanidesa była przebudowywana zaledwie kilka lat temu. Prace prowadzone przez STRABAG zakończyły się jesienią 2021 roku. Pochłonęły ok. 12 mln zł przy ok. 5,5 mln dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Remontowany fragment Starego Miasta zyskał nową nawierzchnię, nowe oświetlenie, ławeczki, stojaki na rowery, trawniki i drzewka. Niestety, kostka brukowa, którą wyłożono nawierzchnię zaczęła dość szybko się zapadać. Remonty pogwarancyjne były więc prowadzone, ale punktowo. I póki co, tak pozostanie.