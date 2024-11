W Szczebrzeszynie się cieszą. Wchodzą do związku. A co z Zamościem?

Uchwała o przystąpieniu do ZMP znalazła się w programie piątkowej sesji Rady Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. „To ogromny krok w stronę rozwoju naszej społeczności i otwarcia się na współpracę z innymi samorządami w całej Polsce” – podkreślał już dzień wcześniej w mediach społecznościowych burmistrz Rafał Kowalik.

Wymienił przy okazji liczne korzyści, jakie dla tego samorządu z członkowstwa będą wynikały. Wskazał na dostęp do wiedzy i doświadczeń innych miast, możliwość korzystania z pomocy w realizacji projektów rozwojowych, wsparcie merytoryczne. Zapewnił, że wobec tego wydatek roczny na poziomie 1,8 tys. zł należy uznać za „symboliczny”.

„Nie możemy pozwolić, by Szczebrzeszyn stał się zamkniętą enklawą, odciętą od szerszego dialogu. Nasze miasto ma potencjał, by być liderem regionu i miejscem, które inspiruje innych”- przekonywał Kowalik.

Swego czasu do ZMP należał również Zamość, ale za poprzedniego prezydenta, w 2018 roku zapadła decyzja, by ze związku wystąpić. Już na początku tej kadencji Rafał Zwolak zapowiedział, że to się zmieni. Czy coś w tej sprawie drgnęło?

Jak zapewnił nas rzecznik prezydenta miasta, plany się nie zmieniły, ale konkretne działania zostaną podjęte w przyszłym roku. – W tegorocznym budżecie nie było zabezpieczonej kwoty, jaką należy wydać na członkowstwo w Związku Miast Polskich, ale w 2025 temat zostanie podjęty – tłumaczy Jacek Bełz.

Dodajmy, że Zamość za swoją przynależność do ZMP zapłaci na pewno więcej niż Szczebrzeszyn. Bo składka członkowska jest uzależniona od liczby mieszkańców i wynosi w tym momencie 40 groszy za osobę. W przypadku mniej więcej 50-tysięcznego Zamościa do wydania będzie więc ok. 20 tys. zł.

Aby zapowiedzi stały się faktem, konieczna będzie stosowna uchwała rady miasta.

Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich, która została założona jeszcze w 1917 roku. Powstała, w celu opracowania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Zrzesza ponad 300 samorządów.