Wakacje trwają, ale ratowników na kąpieliskach już nie ma

Tym razem przyczyną nie jest decyzja sanepidu powodowana np. wykryciem w wodzie zanieczyszczeń. Po prostu nad tymi akwenami nie pracują już ratownicy. Taka sytuacja jest od dzisiaj w Natalinie w powiecie chełmskim, a także Jacni i Nieliszu w powiecie zamojskim.

To efekt decyzji samorządów, bo one właśnie, podejmując stosowne uchwały ustalają czas trwania sezonu kąpielowego. W tych trzech powyższych przypadkach zakończył się on w niedzielę, 25 sierpnia. Jeżeli więc w tym tygodniu ktoś jednak zdecyduje się tam pływać, to robi to już wyłącznie na własne ryzyko.

Na większości pozostałych kąpielisk w województwie sezon potrwa do soboty, 31 sierpnia. Dzień wcześniej zakończy się np. w Józefowie (pow. biłgorajski), ale np. w Majdanie Zahorodyńskim (pow. chełmski) i w Zamościu i Krasnobrodzie pod okiem ratowników można się pluskać do niedzieli, 1 września włącznie.