Lubelskie. Bębnili aż miło! W rytmie serca

Grupą bębniarzy dowodził Kajetan Dudziński, jeden z organizatorów trzydniowego festiwalu. Perła Renesansu to impreza zorganizowana z potrzeby odreagowania trudnych doświadczeń, jak pandemia, wojna czy kryzys.

Od piątku do niedzieli w ramach festiwalu są organizowane np. warsztaty wokalne czy bębniarskie, koncerty, spektakle teatralne, z których większość odbywających się w klubie Brama Spotkań jest biletowana.

Ale grania „W rytmie serca” na Rynku Wielkim, reklamowanego jako próba bicia rekordu świata, można było posłuchać za darmo. Bez biletów zaplanowano również wieczorny (godz. 21) pokaz ognia.

Więcej o programie na stronie internetowej Festiwalu Perła Renesansu.

W Księdze Rekordów Guinessa swoimi artystycznymi dokonaniami w Zamościu zapisali się natomiast rodzice Kajetana – Bożena i Paweł Dudzińscy, twórcy funkcjonującego kiedyś Teatru Performer. We wrześniu 1994 roku na Rynku Wielkim i przyległych do niego ulicach stworzyli największy obraz świata. Do namalowania „Amrity” zużyto 1300 kilogramów ekologicznych farb, 500 kg pigmentu i 200 kg kredy, a także... ciał artystów.