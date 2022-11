Zamość. Podwyżka opłat w przedszkolach z poślizgiem

Zamość. Zanosi się na podwyżki opłat w przedszkolach. Nowe stawki

Pierwsze pięć godzin jest za darmo. Za każdą kolejną rozpoczętą pobytu dziecka w przedszkolu rodzice już płacą. Dotąd było to w Zamościu 1 zł. Jeśli proponowaną uchwałę o podwyżce przyjmą w poniedziałek na sesji radni, to stawka wzrośnie do 1,14 zł.