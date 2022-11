Zamość. Sztab WOŚP już jest. Czeka na wolontariuszy

Tym razem zamojską ekipą WOŚP ma dowodzić Katarzyna Pleskaczyńska, dyrektor MDK. Jest stała grupa członków orkiestry, ale jak co roku potrzeba setek wolontariuszy, którzy 29 stycznia będą kwestować i zbierać pieniądze do puszek na zakup sprzętu do szybkiej identyfikacji bakterii, którymi zakażenie może doprowadzić do sepsy.

Rejestracja chętnych do zaangażowania się w akcję odbywa się w sztabie na ul. Kamiennej 20. Potrwa do końca listopada. Należy wypełnić ankietę, dołączyć do niej zdjęcie (w formie elektronicznej), które znajdzie się na identyfikatorze.

W razie pytań i wątpliwości można telefonować pod nr: 84 638 44 46 lub pisać na adres: infomdkzamosc@gmail.com.