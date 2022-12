Zamość. Wrzuć coś do koszyka. Świąteczna zbióka żywności w ten weekend

Takie świąteczne akcje, organizowane i przed Wielkanocą, przed Bożym Narodzeniem to w zamojskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” już wieloletnia tradycja. Tym razem przedsięwzięcie jest jednak dedykowane nie tylko najbardziej potrzebującym polskim rodzinom osób z niepełnosprawnościami, ale również uchodźcom, którymi stowarzyszenie zajmuje się na miejscu oraz Ukraińcom, którzy pozostali w swoim kraju, również tym walczącym na froncie.

– W przyszły piątek organizujemy Wieczór Dobroczynności. Spodziewamy się dwóch wicemerów Krzemieńca. To małe, 20-tysięczne miasteczko, które w tym momencie ma u siebie ok. 3 tys. uchodźców ze wschodniej Ukrainy – mówi Maria Król, przewodnicząca „Krok za krokiem”.

Goście odbiorą nie tylko część żywności zgromadzonej w najbliższy weekend, ale również to, co stowarzyszenie zebrało już wcześniej dla ukraińskich żołnierzy walczących na froncie. – Mamy dla nich śpiwory, ciepłe ubrania, generatory prądu, dołożymy jeszcze artykuły spożywcze – wylicza Maria Król i zachęca, by w sobotę i niedzielę (w godz. 8-16) nie omijać wolontariuszy „Krok za krokiem”. Będzie ich można spotkać w sklepach PSS Społem na ul. Traugutta, Piłsudskiego, św. Piątka, Kilińskiego, Okrzei, Hrubieszowskiej, Lipskiej i Wojska Polskiego.

Do koszy warto wrzucać przede wszystkim konserwy, ale też mąkę, ryż, olej, słodycze.