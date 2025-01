Ciekawy sposób na leczenie miażdżycy. W tym szpitalu wykorzystują osierdzie wołowe

Lekarze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu wykonali dwa zabiegi rekonstrukcji naczynia krwionośnego z wykorzystaniem materiału z osierdzia wołowego. Zastępuje on protezy biologiczne z własnych tkanek pacjenta lub protezy z tworzyw syntetycznych.

Materiał z osierdzia wołowego zmniejsza ryzyko odrzutu i infekcji, a ponadto przydaje się wtedy, gdy zastosowanie własnych tkanek pacjenta jest niemożliwe z powodu zaawansowanych zmian miażdżycowych.

Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu prof. Damian Ziaja powiedział, że jako materiał biologiczny ma on większą szansę obronienia się przed ewentualną infekcją, co stanowi jego przewagę nad materiałem sztucznym.

"Pacjent zyskuje szansę zachowania kończyny, bo trzeba pamiętać, że infekcja układu naczyniowego jest infekcją uogólnioną, czyli sepsą, i stanowi zagrożenie życia, a wykorzystanie materiału biologicznego często stanowi ostatnią deskę ratunku" – zaznaczył. Dodał, że jest to także krok w stronę dalszego rozwoju technologii medycznych mogących znacząco poprawić jakość życia pacjentów i zwiększyć ich szanse na przeżycie.

Miażdżyca to przewlekła choroba cywilizacyjna. Gromadzenie się złogów tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych tworzy blaszkę miażdżycową blokującą przepływ krwi, co prowadzi do niedokrwienia kończyny. Jedną z metod leczenia jest wszczepienie protezy naczyniowej zastępującej uszkodzone naturalne naczynie krwionośne.

Szacuje się, że ponad sześć milionów Polaków jest zagrożonych tą chorobą. Najczęściej dotyka ona osób źle się odżywiających, otyłych, z genetycznie uwarunkowaną podatnością na choroby układu krążenia, a także palących papierosy i nadużywających alkoholu.