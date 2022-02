Lubelski szpital kupił robota. Kosztował majątek

Urządzenie za blisko 15 mln zł ma trafić do szpitala w pierwszym kwartale. Powstanie również Specjalistyczny Ośrodek Edukacyjny Chirurgii Robotycznej, w którym będą się szkolić między innymi chirurdzy, asystenci chirurgiczni, instrumentariuszki i anestezjolodzy.

– Wprowadzenie tej technologii na blok operacyjny stwarza możliwości rewolucyjnej zmiany w sposobie kształcenia lekarzy. Zyskają także pacjenci, ponieważ zastosowanie robota oznacza wykonywanie zabiegów z niespotykaną dotąd precyzją – zaznacza Piotr Matej, dyrektor szpitala. – Pozwoli to na bardziej skuteczne zabiegi niż przy tradycyjnych metodach. Ilość powikłań będzie mniejsza, dolegliwości bólowe ograniczone, a powrót do sprawności fizycznej szybszy.

Robot da Vinci znacznie ułatwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych metodą małoinwazyjną. Stosuje się go między innymi w zabiegach ginekologicznych, urologicznych, kardiologicznych i laryngologicznych. Urządzenie składa się z dwóch części: konsoli chirurgicznej, odpowiadającej za sterowanie i robota właściwego z kilkoma ramionami. Każdy ruch dłoni i palców operatora jest przenoszony na końcówki narzędzia chirurgicznego, przez co jest on wyjątkowo precyzyjny i jednocześnie delikatny. Dlatego tak istotne jest używanie robota przy operacjach płuc, prostaty, trzonu macicy czy okrężnicy.

W asyście robotów przeprowadza się około 170 typów zabiegów chirurgicznych. Na świecie pracuje blisko 7 tysięcy robotów da Vinci w 67 krajach, którymi wykonano łącznie już ponad 10 mln zabiegów. W Polsce od października 2020 roku do września ubiegłego roku zrealizowano już o 75 proc. więcej takich zabiegów chirurgicznych niż rok wcześniej.

Szpital przy al. Kraśnickiej kupił system da Vinci za pieniądze z budżetu województwa lubelskiego.

Inne szpitale, mimo że nie mają jeszcze robota na własność, już szkolą swoich pracowników. Pod koniec ubiegłego roku operacje z użyciem robota wykonali specjaliści z dwóch lubelskich placówek: Szpitala Klinicznego nr 4 oraz szpitala wojskowego.