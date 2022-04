Podliczamy działalność szpitala tymczasowego w Targach Lublin. Kwota robi wrażenie

Ostatni pacjent opuścił halę Targów Lublin pod koniec marca. W sumie trafiło tu ponad tysiąc osób, w wieku od 18 lat aż do 90-latków. Połowa wszystkich pacjentów pojawiła się tu w czwartej, ostatniej fali koronawirusa – od końca września 2021 roku aż do jego zamknięcia. Mimo że większość osób, które tu trafiały, z założenia miały być raczej w lżejszym stanie, to i tak nie wszystkim udało się pomóc.

Teraz poznaliśmy także koszty działalności szpitala, które podliczył wojewoda. 29,7 mln zł kosztowała adaptacja hali targowej na potrzeby szpitala, zakup wyposażenia oraz jego ubezpieczenie. Kolejne 34,6 mln zł to koszty związane z użytkowaniem szpitala, w tym najmu obiektu. 1 mln zł pochłonie przywracanie hali do pierwotnej funkcji. Prace porządkowe potrwają jeszcze co najmniej tydzień.

Mimo tak wysokich kosztów działalności, wojewoda lubelski już wcześniej bronił decyzji o jego utworzeniu tłumacząc, że bardzo się przydał, zwłaszcza w chwilach, w których do szpitali stacjonarnych w Lublinie trafiało bardzo wielu pacjentów. – Nie ma minuty, w której zwątpiłbym w potrzebę utworzenia tego szpitala – mówił Lech Sprawka.

W tej chwili w hali targów są jeszcze kontenery i inne rzeczy należące do urzędu wojewódzkiego. Ale porządki to nie wszystko, bo normalną pracę Targów Lublin zakłóca trwająca w pobliżu do końca czerwca budowa nowej drogi dojazdowej do dworca PKP.

W targach planują także wydarzenia, których prawie tu nie było przez ostatnie dwa lata. – Przez ten czas udało się zrobić 2 czy 3 wydarzenia, ale z panującymi wówczas obostrzeniami – mówi Robert Głowacki, prezes Targów Lublin. I dodaje, że spółka wychodzi z pandemii obronną ręką: – Przychody z wynajmu na działalność szpitala pokryły koszty stałe. Ale z drugiej strony dwa lata nie jesteśmy na rynku, więc odbudowanie naszego potencjału może potrwać nawet tyle samo czasu – ocenia.

Pierwsze imprezy organizowane przez Targi Lublin mają się tu odbyć w lipcu. Ale wcześniej, bo już 3 czerwca pojawi się tu znany polski raper Taco Hemingway. W tym przypadku Targi Lublin wynajmują tylko halę na wydarzenie dla firmy zewnętrznej. Bilety wciąż są w sprzedaży.

Liczą na sprzęt

Sprzęt medyczny, który znajdował się w szpitalu, był użyczony przez Agencję Rezerw Materiałowych. Część zakupił sam urząd. – Wojewoda wystąpił do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych o zgodę na przekazanie sprzętu – jako darowizny – podmiotom leczniczym z terenu województwa lubelskiego – informuje Paweł Paszko, dyrektor Biura Wojewody. Część sprzętu informatycznego zakupiona dla szpitala ma wrócić na potrzeby urzędu.