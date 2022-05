Szczepić na Covid-19 już prawie nie ma kogo. Ale pacjentom łatwiej wyleczyć teraz inne choroby

Po test do apteki

Tymczasem według stanu na 10 maja w szpitalach w całej Polsce było wciąż 981 osób z infekcją Covid-19. W Klinice Chorób Zakaźnych SPSK 1 w Lublinie takich pacjentów wczoraj było 12. Jedna leżała na oddziale intensywnej terapii.

– Zachorowań na Covid-19 wciąż jest sporo, ale trudno tak naprawdę określić ile dokładnie. Ludzie chorują, ale sami się badają testami kupowanymi w aptekach, więc nie ma nad tym żadnej kontroli – przyznaje Grażyna Semczuk, wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych.

Mali pacjenci cały czas są na Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych przy ul. Biernackiego w Lublinie.

– Od stycznia do maja hospitalizowaliśmy nawet więcej dzieci niż w poprzednich falach pandemii – mówi Barbara Hasiec, kierownik oddziału.

Dodaje, że zwykle nie są to ciężkie przypadki. Maluchy, najczęściej w wieku do 3 lat, które trafiają do szpitala z zapaleniem płuc, krtani czy wysoką gorączką. Dlatego doktor Hasiec przekonuje, że nadal Covid jest groźną chorobą. – Zwłaszcza w przypadku dzieci z obniżoną odpornością – podkreśla.

Wirusolodzy dodają, by mimo zlikwidowania wszystkich obostrzeń, zagrożenia nie bagatelizować.

– Jestem przekonana, że jesienią koronawirus znowu uderzy. W jakiej postaci, wariancie - tego nikt nie jest w stanie przewidzieć, bo koronawirus jest nieobliczalny – mówi prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS.

Łatwiej wyleczyć inne choroby

Klinika Leczenia Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi do kwietnia działała wyłącznie jako oddział covidowy. Nawet kiedy były wolne łóżka, nie można było przyjmować pacjentów cierpiących na inne choroby zakaźne. Teraz jest inaczej.

– Nadal mamy wydzielone sale dla pacjentów covidowych, ale w tej chwili dominują pacjenci z innymi chorobami, przede wszystkim z boreliozą – mówi dr Joanna Krzowska-Firych, kierownik kliniki.

Podobnie jest na oddziale zakaźnym szpitala w Puławach. – Cały czas trafiają do nas pacjenci z Covid-19. Ale przyjmujemy też pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi, takimi jak np. żółtaczka czy AIDS – mówi Piotr Rybak, dyrektor SPZOZ w Puławach.

Na oddziały zakaźne trafiają teraz pacjenci z Covid-19, ale również z potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc, którzy wymagają leczenia w warunkach szpitalnych. Pozostali pacjenci z tą infekcją są przyjmowani do różnych oddziałów szpitalnych adekwatnie do objawów w przebiegu innych chorób.

– Wcześniej chorzy z innymi ciężkimi chorobami, u których wykryto Covid-19, byli najpierw kierowani na izolację do oddziału zakaźnego, nawet jeżeli zakażenie przebiegało skąpo czy bezobjawowo. A to wydłużało czas, w którym uzyskiwali dostęp do leczenia specjalistycznego. Ta zmiana przyśpieszyła leczenie chorób, które niekiedy były bezpośrednim zagrożeniem życia – dodaje Joanna Krzowska-Firych.