Materace sprężynowe - najlepsza propozycja dla wymagających!

Materace sprężynowe to z pewnością najpopularniejsze materace na rynku. Produkt ten charakteryzuje się uniwersalnością, jak i wysoką jakością. Dodatkowo materac ten dostępny jest w wielu wariantach do wyboru, dzięki czemu każdy znajdzie idealny model dla siebie. Zadbaj o zdrowy i komfortowy sen, wybierając materace multipocket.

Materac sprężynowy - krótka charakterystyka

Materace sprężynowe dostępne są w wielu atrakcyjnych wariantach pod względem rozmiaru, twardości, wysokości, rodzaju sprężyn, właściwości oraz marki. Uwagę zwraca atrakcyjna oferta, którą można znaleźć na stronie https://sypialniaplus.pl/17-materace-sprezynowe. Nowoczesne materace posiadają sprężyny kieszeniowe, które działają niezależnie od siebie. Ich ilość w każdym produkcie jest spora, dlatego wyróżnia je wysoka elastyczność punktowa oraz zróżnicowane strefy twardości. Pozytywnie wpływa to na komfort snu, co jest cechą sprężyn kieszeniowych. Materac kieszeniowy to z pewnością trwałe i bardzo komfortowe rozwiązanie dla całej rodziny. Rozmiarowa oferta kieszeniowych materacy sprężynowych jest szeroka – z pewnością każdy dobierze idealny rozmiar dla swojego łóżka. Rozmiary materacy to między innymi: 80 x 200 cm lub 90 x 200 cm. Są też większe modele: 100 x 200 cm lub 120 x 200 cm. Natomiast największe propozycje, jak: 140 x 200 cm, 160 x 200 cm lub 180 x 200 cm to idealna propozycja dla par oraz bardzo wymagających klientów.

Dlaczego warto kupić sprężynowe materace?

W materacach multipocket sprężyny umieszczone są w pojedynczych kieszonkach, co pozytywnie wpływa także na trwałość produktu. Sprężynowe materace posiadają szereg zalet, jak wysoką elastyczność materaca punktową. Jest to możliwe, gdyż każda sprężyna pracuje niezależnie. Dzięki temu materac ugina się tylko w miejscu nacisku, inaczej niż materace piankowe i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb pod względem wzrostu, wagi czy kształtu ciała podczas snu. Materace kieszeniowe sprawdzą się przede wszystkim dla par. Bez względu na twardość materaca, zapewnia on stabilne podparcie ciała. Do wyboru są materace: miękkie H1, średnio twarde H2, twarde H3 oraz bardzo twarde H4. Nowoczesne materace sprężynowe posiadają 7 stref twardości, w których wykorzystuje się sprężyny o zróżnicowanym stopniu twardości. Wspomniane strefy dopasowane są do poszczególnych partii ciała, czyli lędźwi czy nóg. Rozwiązanie to przyczynia się do komfortowego snu i wypoczynku, ponieważ ciało ma zapewnione prawidłowe podparcie. Wybierz najlepszy materac dla siebie!

undefined