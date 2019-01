Płytki tarasowe – na co zwrócić uwagę?

Czym właściwie jest taras i do czego jest on nam w ogóle potrzebny? Według encyklopedii taras to „odkryta, pozioma powierzchnia (budowla) umieszczona na wysokości parteru (terra – ziemia), ale również piętra lub na dachu (stropodach) i wówczas ogrodzona balustradą, przystosowana do przebywania na niej ludzi”. Tarasy znane były oczywiście już w starożytności, jednak zachowały swoje znaczenie i popularność do dnia dzisiejszego. Nie tylko w krajach, gdzie przez większą część roku można cieszyć się słońcem – w tym także, co by nie mówić, w Polsce.

Pogoda ma tu bowiem dość ważne znaczenie – wprost łączy się ona z funkcjami, jakie najczęściej pełnią tarasy. W największym skrócie są to funkcje wypoczynkowe, ale też towarzyskie. Słowem: taras jest miejscem, gdzie można w ciepłe popołudnie poczytać książkę, wypić spokojnie filiżankę kawy czy herbaty albo spotkać się z rodziną lub przyjaciółmi. Na świeżym powietrzu, ale blisko domu. Wśród zieleni i w estetycznym otoczeniu.

No właśnie – co zrobić, aby taras zyskał na estetyce? Odpowiedź brzmi: dobrać odpowiednie płytki tarasowe.

Płytki tarasowe – estetyka

Rozważmy w tym miejscu, po co właściwie układać płyty tarasowe? Czyż nie ma prostszych rozwiązań w tym zakresie? Być może i prostsze by się znalazły, choć z pewnością pozostawiałyby sporo do życzenia pod względem estetyki. Bo właśnie estetyka jest tu słowem-kluczem – płytki tarasowe, oczywiście odpowiednio dobrane i kompatybilne z otoczeniem (przestrzenią wokół tarasu, kolorystyką domu, meblami tarasowymi i tak dalej) w ogromnym stopniu podnoszą poziom estetyki całego domu i jego otoczenia.

Jak dobrać odpowiednie płyty tarasowe? Z jednej strony mamy nieśmiertelne wręcz rozwiązania klasyczne, które wykorzystują grę kontrastu. Tak więc do jasnych mebli tarasowych dobrze będą pasować ciemne płyty tarasowe – i na odwrót. Brąz i beż to także kolory, które bardzo się lubią, zwłaszcza kiedy w pobliżu znajduje się niebieska tafla basenu. Wszystko oczywiście zależy od gustu właściciela, a ten na pewno znajdzie swoją ulubioną kolorystykę, to pewne. Jedna z najbardziej cenionych, wyspecjalizowanych firm oferujących płyty tarasowe ma w swoim katalogu odcienie niemal wszystkich kolorów: od czarnego, przez szary, czerwony, beż, aż do białego. Pełna oferta Semmelrock dostępna jest na stronie https://www.semmelrock.pl/kategorie-produktowe/plyty/.

Płytki tarasowe – funkcjonalność i wygoda

Płyty tarasowe to jednak nie tylko walory estetyczne, ale również funkcjonalność i wygoda. Przede wszystkim, jeśli mówimy o betonowych płytach tarasowych, stawiamy na wytrzymałość i odporność na warunki atmosferyczne (słońce, deszcz czy mróz), funkcje antypoślizgowe czy też łatwość w obróbce i układaniu. Kształty płyt tarasowych są różne, tak jak różny może być ich dobór (jednokolorowe, ale też melanż kolorów). Płyty tarasowe mogą być układane zarówno w sposób zwarty, pozostawiając minimalną, wręcz niezauważalną przestrzeń na łączeniach, lub też z niewielkimi odstępami, wypełnionymi na przykład drobnym kamykiem, żwirem, pisakiem czy nawet elementami roślinnymi

. Ponadto warto zauważyć, że płyty tarasowe mogą z powodzeniem imitować inne materiały, takie jak kamień czy drewno. Pozostańmy na sekundę przy tym drugim materiale, które również ma spore walory estetyczne, jednak w przeciwieństwie do drewna, betonowe płyty tarasowe odznaczają się dużo większą wytrzymałością. Ich konserwacji nie poświęca się tak dużo czasu, jak powierzchni drewnianej. Ponadto, jak już zostało podkreślone powyżej, zawsze można dobrać takie płyty tarasowe, które z powodzeniem będą drewno imitować – to rozwiązanie, które wydaje się w tym przypadku najrozsądniejsze.

Płytki tarasowe lubią zieleń

W końcu nie wolno zapominać, że nieodłącznym elementem każdego tarasu powinny być również zielone przestrzenie. Należy przy tym podkreślić, że te dwie rzeczy: płyty tarasowe i zielone przestrzenie w ogóle się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie, dobrze rozplanowane potrafią idealnie ze sobą współgrać. Zielone tarasy są szczególnie ciekawym rozwiązaniem w przypadku tarasów dachowych. Nie dziwne, przemawia ze tym szereg korzyści nie tylko estetycznych, ale również funkcjonalnych. W swoim artykule „Taras zielony” Małgorzata Kłapkowska podkreśla, że zielony taras na dachu to „dodatkowa ochrona cieplna i akustyczna pokrycia dachowego, ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi i promieniowaniem UV” oraz „zatrzymanie i opóźnianie odpływu wody deszczowej do kanalizacji (umożliwienie uzyskania obniżki opłat za odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji)”.

Płyty tarasowe i na dachowych tarasach mogą mieć świetne zastosowanie. Kwestia dobrania odpowiedniego rodzaju, koloru i wzoru płyt, które będą – w połączeniu z zielenią – poprawiały estetykę otoczenia tak na wysokościach, jak i na naziemnych tarasach. Bez wielkiego zmartwienia o konieczność ich konserwacji (jak to jest w przypadku drewna) i z przyjemnością z korzystania bez względu na porę roku. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że w dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie piękny taras bez odpowiednio dobranych płyt tarasowych.

Źródła:

M. Kłapkowska, Taras zielony, http://dachyzielone.net/wp-content/uploads/2016/04/Taras-zielony.pdf (dostęp: 26.01.2019)

Płyty tarasowe, https://www.semmelrock.pl/kategorie-produktowe/plyty/ (dostęp: 26.01.2019)

Taras (architektura), https://pl.wikipedia.org/wiki/Taras_(architektura), (dostęp: 26.01.2019)