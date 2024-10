Pompa odśrodkowa – zasada działania i zastosowania w przemyśle

Rodzaje pomp stosowanych w przemyśle

Pompy stosowane w przemyśle można podzielić na dwa podstawowe typy:

dynamiczne – m.in. pompy odśrodkowe i pompy z napędem magnetycznym;

– m.in. pompy odśrodkowe i pompy z napędem magnetycznym; wyporowe – m.in. pompy śrubowe, kawitacyjne, zębate czy membranowe.

Pierwsze z nich wykorzystuje się przede wszystkim podczas uzdatniania i dostarczania wody, a także w rafineriach ropy naftowej czy zakładach przetwórstwa chemicznego. Pompy wyporowe stosowane są natomiast głównie w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym.

Pompa odśrodkowa – zasada działania

Pompa odśrodkowa, należąca do pomp dynamicznych, to urządzenie wirnikowe stosowane w przemyśle do pompowania różnego rodzaju cieczy. Konkretne modele różnią się między sobą m.in. mocą silnika, wielkością czy budową. Do pracy pompa wykorzystuje wirnik odśrodkowy oraz krzywiznę łopatek – przestrzenną bądź pojedynczą. Pompowana ciecz spływa na wirnik, który obraca się z bardzo dużą prędkością, nawet 1,5 – 3 tysięcy obrotów na minutę. Następnie zostaje ona odrzucona na zewnątrz pomiędzy łopatkami wirnika w wyniku działania tzw. siły odśrodkowej oraz dużej prędkości.

Zastosowanie pompy odśrodkowej

Pompy odśrodkowe stosowane są zarówno w przemyśle energetycznym czy wodociągowym, jak i w przemyśle spożywczym, papierniczym lub farmaceutycznym. Wykorzystuje się je m.in. do pompowania:

wody – czystej lub delikatnie zanieczyszczonej;

– czystej lub delikatnie zanieczyszczonej; płynnych chemikaliów , np. kwasu siarkowego czy węglowodoru;

, np. kwasu siarkowego czy węglowodoru; ścieków , np. w oczyszczalniach ścieków czy szambach;

, np. w oczyszczalniach ścieków czy szambach; płynów podczas produkcji napojów, np. soków, mleka, lekkich sosów czy piwa;

podczas produkcji napojów, np. soków, mleka, lekkich sosów czy piwa; powłok oraz farb ;

; produktów farmaceutycznych ;

; paliw, np. płynnego LPG, substancji ropopochodnych czy ropy naftowej.

Zalety pomp odśrodkowych

Pompy odśrodkowe to rozwiązanie o bardzo dużej wydajności – gwarantują one efektywną pracę, mimo że nie należą do największych urządzeń. Wyróżnia je również duża funkcjonalność – można z powodzeniem używać ich w wielu różnych branżach. Nie bez znaczenia jest też stosunkowo niski koszt zakupu oraz samej eksploatacji. Co więcej, pompy odśrodkowe nie są trudne w konserwacji, a to ma bezpośredni wpływ na ich żywotność. Kolejną zaletą tych urządzeń wirnikowych jest wysoka odporność na ciecze żrące i płyny powodujące rdzewienie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie są one kompatybilne z wszystkimi płynami – pompy odśrodkowej nie należy używać w przypadku lepkich płynów, produktów delikatnych ani cieczy, które zawierają ciała stałe mogące zniszczyć wirniki urządzenia.

