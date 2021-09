Skorzystaj z leasingu samochodu dla swojej świeżo założonej firmy

Zacznijmy od samego początku- czym jest leasing?

Leasing dla nowo powstałych firmy to coraz bardziej popularne rozwiązanie, z których korzysta cała rzesza firm na całym świecie. Cały czas obserwowany jest trend wzrostowy korzystania z usług leasingu samochodów. W czym tkwi sekret popularności omawianej usługi? Największe zainteresowanie leasingiem zaobserwować można wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Leasing nowego samochodu umożliwia rozłożenie płatności za nowy pojazd, jak również prowadzi do znacznych korzyści podatkowych. Ale do rzeczy. Leasing to po prostu umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwoma podmiotami- leasingobiorcą oraz leasingodawcą. Leasing samochodu można porównać do najmu, ponieważ od razu nie stanowi własność nowo powstałej firmy. Samochód jest jedynie przez firmę użytkowany. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu, samochód trafia jako własność do leasingobiorcy. Umowa polega na opłacaniu rat leasingowych, a ich wysokość uzależniona jest od czasu trwania umowy leasingu.

ClickLease- skorzystaj z najbardziej atrakcyjnej oferty na rynku dla swojej firmy

ClickLease to firma, która jest de facto pośrednikiem pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Pozwala na wybór najbardziej atrakcyjnej oferty leasingu samochodów dla nowo powstałych działalności gospodarczych lub wszystkich przedsiębiorstw potrzebujących skorzystać z usług leasingowych. W swojej ofercie ClickLease posiada aż czterdzieści firm leasingowych, przez co dobiera dla swoich klientów najbardziej korzystne rozwiązania. ClickLease tworzą specjaliści, których łączy zamiłowanie do motoryzacji i doświadczenie w branży finansowej, w tym leasingu. Skorzystanie z usług firmy ClickLease gwarantuje profesjonalizm, rzetelność oraz skuteczność działań. Firma pomoże w doborze najkorzystniejszych i najniżej oprocentowanych ofert leasingu na rynku. Co więcej, można być spokojnym o bezpieczeństwo transakcji - zachowana zostaje pełna dyskretność oraz poufność, w tym przestrzeganie tajemnicy bankowej oraz najwyżej jakość ochrona danych osobowych.

Przejdźmy do meritum- warunki leasingu samochodu

Okres finansowania może wynosić od 12 aż do 84 miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i możliwości leasingobiorców. Korzystając z oferty ClickLease oszczędza się czas oraz zdobywa się wygodę na najwyższym poziomie. Dlaczego? Ponieważ do leasingu nowego samochodu zastosowano uproszczoną procedurę z szybkim czasem rozpatrywania wniosków, i to bez wychodzenia z domu. Korzystając z leasingu warto wybrać także atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, które są rozbite na raty. Wpłata własna rozpoczyna się już od 1% wartości przedmiotu leasingu. Leasing samochodów sprowadzanych z zagranicy czy leasing nowego samochodu możliwy jest już od pierwszego dnia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Bardzo duża zaletą skorzystania z leasingu samochodu z ofert ClickLease jest brak skomplikowanych formalności. Nie jest wymagane przestawienie zaświadczeń finansowych oraz dokumentów rejestrowych firmy. Co więcej, można wybrać wysokość rat do swoich możliwości, płatności są elastyczne. Złożony wniosek rozpatrywany jest bardzo szybko, a decyzję leasingową otrzymujemy do 3 godzin. Jeśli wykonujemy jeden z wolnych zawodów, ClickLease przygotowało dla nas specjalną ofertę.

Wybierz swój wymarzony samochód

W ofercie firmy ClickLease odnaleźć można zarówno samochody osobowe jak również dostawczaki. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. A może leasing samochodu ma być spełnieniem marzeń? Leasing pozwala na cieszenie z upragnionego auta bez zaburzenia finansów i uszczuplenia portfela. Wiele firm odczuwa jednorazowe wyłożenie gotówki na takie renomowane modele aut jak: Toyota Proace, BMW Seria 5, Lexus NX czy Volvo S90. To tylko namiastka oferowanych modeli, która stoi przed świeżo upieczonymi biznesmenami szerokim otworem.

Jeśli założyłeś własną działalność i potrzebujesz samochodu bez konieczności obciążania płynności finansowej swojej firmy na starcie, oferta firmy ClickLease jest stworzona właśnie dla Ciebie. Do dzieła!

Jeśli zainteresował Cię temat leasingu na start, sprawdź także artykuł - http://www.zaradnik.pl/leasing-na-start-dla-nowej-firmy-o-czym-warto-wiedziec/.

Zacznijmy od samego początku- czym jest leasing?

Leasing dla nowo powstałych firmy to coraz bardziej popularne rozwiązanie, z których korzysta cała rzesza firm na całym świecie. Cały czas obserwowany jest trend wzrostowy korzystania z usług leasingu samochodów. W czym tkwi sekret popularności omawianej usługi? Największe zainteresowanie leasingiem zaobserwować można wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Leasing nowego samochodu umożliwia rozłożenie płatności za nowy pojazd, jak również prowadzi do znacznych korzyści podatkowych. Ale do rzeczy. Leasing to po prostu umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwoma podmiotami- leasingobiorcą oraz leasingodawcą. Leasing samochodu można porównać do najmu, ponieważ od razu nie stanowi własność nowo powstałej firmy. Samochód jest jedynie przez firmę użytkowany. Dopiero po zakończeniu umowy leasingu, samochód trafia jako własność do leasingobiorcy. Umowa polega na opłacaniu rat leasingowych, a ich wysokość uzależniona jest od czasu trwania umowy leasingu.

ClickLease- skorzystaj z najbardziej atrakcyjnej oferty na rynku dla swojej firmy

ClickLease to firma, która jest de facto pośrednikiem pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Pozwala na wybór najbardziej atrakcyjnej oferty leasingu samochodów dla nowo powstałych działalności gospodarczych lub wszystkich przedsiębiorstw potrzebujących skorzystać z usług leasingowych. W swojej ofercie ClickLease posiada aż czterdzieści firm leasingowych, przez co dobiera dla swoich klientów najbardziej korzystne rozwiązania. ClickLease tworzą specjaliści, których łączy zamiłowanie do motoryzacji i doświadczenie w branży finansowej, w tym leasingu. Skorzystanie z usług firmy ClickLease gwarantuje profesjonalizm, rzetelność oraz skuteczność działań. Firma pomoże w doborze najkorzystniejszych i najniżej oprocentowanych ofert leasingu na rynku. Co więcej, można być spokojnym o bezpieczeństwo transakcji - zachowana zostaje pełna dyskretność oraz poufność, w tym przestrzeganie tajemnicy bankowej oraz najwyżej jakość ochrona danych osobowych.

Przejdźmy do meritum- warunki leasingu samochodu

Okres finansowania może wynosić od 12 aż do 84 miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji i możliwości leasingobiorców. Korzystając z oferty ClickLease oszczędza się czas oraz zdobywa się wygodę na najwyższym poziomie. Dlaczego? Ponieważ do leasingu nowego samochodu zastosowano uproszczoną procedurę z szybkim czasem rozpatrywania wniosków, i to bez wychodzenia z domu. Korzystając z leasingu warto wybrać także atrakcyjne pakiety ubezpieczeniowe, które są rozbite na raty. Wpłata własna rozpoczyna się już od 1% wartości przedmiotu leasingu. Leasing samochodów sprowadzanych z zagranicy czy leasing nowego samochodu możliwy jest już od pierwszego dnia prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Bardzo duża zaletą skorzystania z leasingu samochodu z ofert ClickLease jest brak skomplikowanych formalności. Nie jest wymagane przestawienie zaświadczeń finansowych oraz dokumentów rejestrowych firmy. Co więcej, można wybrać wysokość rat do swoich możliwości, płatności są elastyczne. Złożony wniosek rozpatrywany jest bardzo szybko, a decyzję leasingową otrzymujemy do 3 godzin. Jeśli wykonujemy jeden z wolnych zawodów, ClickLease przygotowało dla nas specjalną ofertę.

Wybierz swój wymarzony samochód

W ofercie firmy ClickLease odnaleźć można zarówno samochody osobowe jak również dostawczaki. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. A może leasing samochodu ma być spełnieniem marzeń? Leasing pozwala na cieszenie z upragnionego auta bez zaburzenia finansów i uszczuplenia portfela. Wiele firm odczuwa jednorazowe wyłożenie gotówki na takie renomowane modele aut jak: Toyota Proace, BMW Seria 5, Lexus NX czy Volvo S90. To tylko namiastka oferowanych modeli, która stoi przed świeżo upieczonymi biznesmenami szerokim otworem.

Jeśli założyłeś własną działalność i potrzebujesz samochodu bez konieczności obciążania płynności finansowej swojej firmy na starcie, oferta firmy ClickLease jest stworzona właśnie dla Ciebie. Do dzieła!

Jeśli zainteresował Cię temat leasingu na start, sprawdź także artykuł - http://www.zaradnik.pl/leasing-na-start-dla-nowej-firmy-o-czym-warto-wiedziec/.