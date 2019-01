Tupot małych stóp – gdzie najlepiej kupić obuwie dla dzieci?

Lekko, czyli w sandałach i trampkach

Letnie buty dziecięce, jak wszystkie inne, powinny być odpowiednio wyprofilowane. Ale przy tym na tyle lekkie i wygodne, by w czasie upałów dziecięce stopy się nie przepociły i nie pokryły otarciami czy pęcherzami. Jak połączyć jedno z drugim?

Sandały, które kilkulatek zakłada na spacery, powinny mieć zabudowaną piętę. Nie wybierajmy takich, które mają z tyłu jedynie pasek. Dziecięca stopa musi być przez but utrzymywana w odpowiedniej pozycji, by nie ulegała zniekształceniom. Za to część przednia sandałów może być wykonana z paseczków, ważne jednak, by nie były one zbyt luźne - stopa wtedy się ślizga i dziecku trudniej chodzić. W środku but powinien być odpowiednio wyprofilowany, powinien też mieć elastyczną podeszwę.

Na wyprawy do lasu czy do jazdy na rowerze malec powinien zakładać buty sportowe typu adidasy albo trampki. Lepiej ochronią nogę przed zwichnięciami czy otarciami, nie nasypie się do nich piasek. Również te buty powinny mieć sztywny zapiętek i elastyczną podeszwę. Niekoniecznie muszą sięgać za kostkę. Dobre usztywnienie pięty wystarczy, by utrzymać stopę we właściwym położeniu.

Ciepło, czyli w kozakach i botkach

Dobre zimowe buty nie pozwolą dziecięcej stopie na przemarzniecie ani przemoknięcie. Zrobione są z naturalnej skóry, mają ocieplaną wkładkę, a większość jest udoskonalona membraną Te-por. Jest to nieprzemakalny i oddychający materiał, który chroni przed wilgocią, zapewnia odpowiednią wentylację i znakomicie podtrzymuje ciepło wytwarzane przez stopę.

Gdy zima nie jest sroga, nie musimy zaopatrywać malców w buty alpinisty. Wystarczą skórzane kozaki, na ogół też bardzo solidne, z ocieplaną wkładką i kompletem atrybutów właściwym butom dziecięcym (elastyczną podeszwą, usztywnionym zapiętkiem i szerokim czubkiem). Jeśli są zapinane na boczny zamek, warto sprawdzić, czy rozpina się on na całej długości buta, czy jest dobrze wszyty i nie uwiera dziecka.

Zdrowo, czyli z obcasem Thomasa

Często rodzice, będąc z dzieckiem u lekarza ortopedy, dostają zalecenie zastosowania obuwia korekcyjnego z obcasem Thomasa. Co to takiego? Jest to jeden z podstawowych elementów obuwia profilaktycznego, który koryguje koślawość stóp i kolan, podwyższając podeszwę buta o kilka centymetrów.

Warto zastosować się do tego zalecenia i wybrać buty z takim obcasem dla dziecka, bo efekty noszenia dobrze dopasowanego obuwia profilaktycznego widoczne będą już po kilkunastu miesiącach. A buciki profilaktyczne niczym się nie różnią od standardowych - są tak samo zgrabne, starannie uszyte i estetyczne.

W naszym sklepie e-butydladzieci.pl znajdziecie Państwo bogaty wybór dziecięcych butów w ofercie czołowych polskich producentów. Większość posiada cenione przez rodziców i lekarzy rekomendacje - certyfikaty "Zdrowej stopy”, przyznawane przez Instytut Przemysłu Skórzanego, oraz atesty Instytutu Matki i Dziecka. To dodatkowa gwarancja tego, że pomogą w utrzymaniu zdrowia i dobrej formy naszych dzieci.