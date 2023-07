Biurka i krzesła do biura

Ergonomiczne biurka elektryczne

Najlepiej będzie wybrać regulowane biurko, na przykład to oferowane przez markę Elzap. Biurka elektryczne można szybko i łatwo dopasować do wzrostu użytkownika lub kilku użytkowników korzystających z jednego stanowiska. Jest to bardzo ważne, ponieważ biurko ustawione zbyt nisko lub zbyt wysoko będzie powodować ból karku i pleców oraz ogólny dyskomfort.

Skoro już mowa o dyskomforcie, należy wspomnieć, że biurka elektryczne ułatwiają zmianę pracy siedzącej na stojącą. W efekcie odciążają kręgosłup i zmniejszają poczucie ogólnego zmęczenia. Oczywiście, nie chodzi o spędzanie całych dni na stojąco, ale o to, aby co jakiś czas popracować na stojąco - jest to zdrowsze dla naszego kręgosłupa. Nawet 15-20 minut dziennie może zrobić zauważalną różnicę!