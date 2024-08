Co na siniaki i stłuczenia? Poznaj Arnigel® – lek dla całej rodziny

Sposoby na siniaki

Aby na naszej skórze pojawił się siniak, musi dojść do uszkodzenia naczyń włosowatych i wylewu krwi pod skórą. Wybroczyna, która na początku jest czerwona, przez kolejne dni zmienia kolory, by ostatecznie całkowicie się wchłonąć. Standardowo proces ten trwa od 7 do 10 dni – dłużej, jeżeli wylew był bardziej rozległy. Kiedy jednak siniak pojawia się w widocznym miejscu, na przykład na twarzy, ręce czy nodze, chcemy jak najszybciej się go pozbyć. W takim przypadku możemy zastosować domowe metody, próbując poniższych sposobów:

zimny okład – szybkie przyłożenie czegoś zimnego do obolałego miejsca tuż po uderzeniu hamuje wewnętrzne krwawienie, zmniejszając tym samym obrzęk. Okład możemy zrobić np. z zawiniętych w ściereczkę kostek lodu,

kompresy z octu – ocet ma działanie pobudzające krążenie krwi. Jeżeli więc posiadamy w domu ocet jabłkowy lub ryżowy, warto nasączyć nim gazę lub mały ręcznik i tak powstały kompres przyłożyć do siniaka,

okład z liści kapusty – kapusta ma podobne właściwości do octu. Dodatkowo jednak uszczelnia naczynia krwionośne. Aby z liści kapusty zrobić okład na siniaka, należy je sparzyć i delikatnie rozbić tłuczkiem do mięsa,

kompresy rozgrzewające – kolejnego dnia po wystąpieniu urazu, możemy zacząć stosować ciepłe okłady, za sprawą których naczynia krwionośne będą się rozszerzać, co przyspieszy wchłanianie się siniaka.

Jaki lek na stłuczenia?

Kiedy domowe metody okazują się być niewystarczające albo gdy maksymalnie szybko chcemy pozbyć się siniaków, warto sięgnąć po dostępne w aptekach leki na siniaki i stłuczenia. Najczęściej występują one w postaci maści i żelów. Jednym z polecanych preparatów jest Arnigel® – żel o naturalnym składzie, który może być stosowany już u dzieci powyżej 1 roku życia. Ma lekką konsystencję, która ułatwia wchłanianie się składników aktywnych. Lek bazuje na bogatej w substancje czynne arnice górskiej.

Naturalny żel na stłuczenia i siniaki

Arnika górska to roślina zawierająca szereg substancji czynnych, w tym m.in. flawonoidy i laktony seskwiterpenowe, które wykazują właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe, a do tego przyspieszają wchłanianie się siniaków i pomagają niwelować obrzęki. Arnigel® to lek przygotowywany ze świeżej, wykorzystywanej w całości arniki, która do laboratorium trafia w przeciągu 72 godzin od jej zebrania. Tak zaplanowany proces produkcji pozwala na zachowanie dużo większej ilości składników aktywnych, co oczywiście wpływa na skuteczność samego żelu.

Arnigel® – jak stosować?

Żel Arnigel® dobrze jest zacząć nakładać na bolesne miejsce jak najszybciej po wystąpieniu urazu. W ten sposób będziemy mogli maksymalnie ograniczyć skutki uderzenia. Wystarczy nanieść cienką warstwę preparatu i delikatnie ją wmasować. Lek stosujemy 1-3 razy na dobę. Stosowany regularnie pozwoli skrócić czas wchłaniania się krwiaka, by przywrócić skórze jej naturalny, zdrowy wygląd. Kurację możemy prowadzić do ustąpienia objawów.

Żel arnikowy na ból mięśni

Arnika górska, inaczej nazywana kupalnikiem, wykazuje wiele dobroczynnych właściwości, m.in. działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Właśnie dlatego Arnigel® sprawdzi się również w przypadku bólu mięśni po wysiłku fizycznym. Jest zatem polecany dla sportowców i osób prowadzących aktywny styl życia. W razie pojawienia się bólu mięśni, przyniesie ukojenie i pomoże w powrocie do optymalnej formy.

Stłuczenia i siniaki – czym się różnią?

Arnigel® to żel kompleksowy, który możemy stosować zarówno na siniaki, jak i stłuczenia. Niekiedy jednak ustalenie tego, z jakim urazem mamy do czynienia, ma wpływ na przebieg leczenia. Dlatego warto wiedzieć, jak odróżnić siniaki od stłuczeń.

Stłuczenie jest urazem bez widocznej rany, które najczęściej powstaje w wyniku uderzenia. Na skutek stłuczenia nie dochodzi do przerwania ciągłości skóry.

Powstanie siniaka jest natomiast związane z pęknięciem naczyń krwionośnych. Najpierw więc przybiera on kolor czerwony, a następnie, kiedy wyciekająca krew zostaje rozkładana przez hemoglobinę, zmienia barwę na niebiesko-fioletową. Z czasem staje się zielony, a potem żółty, by ostatecznie całkowicie się wchłonąć.

Arnigel® Postać farmaceutyczna: żel. Skład: 100 g żelu zawiera: substancja czynna: Arnica montana TM 7,00 g. Wskazania do stosowania: leczenie miejscowe następstw niewielkich urazów (siniaki, stłuczenia) u dorosłych i dzieci powyżej 1 roku życia. Polecany również w bólach mięśni pojawiających się po intensywnym wysiłku fizycznym. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą 30/Arnigel/25.07.2024