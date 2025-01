Day trading - co to tak naprawdę jest?

Ilu inwestorów, tyle w zasadzie sposobów i pomysłów na inwestowanie. Wszystkich łączy jeden cel: pomnażanie kapitału i zarabianie pieniędzy. Drogi do tego mogą być jednak bardzo różne. Tym bardziej, że rynek finansowy ze swoją bogatą ofertą też daje bardzo duże możliwości i elastyczność w doborze odpowiednich rozwiązań.

To, w jaki sposób inwestujemy, zależy od wielu czynników. Jednym z podstawowych powinno być podejście do ryzyka, które jest nieodzownym elementem inwestowania. W zależności od wyboru instrumentów czy też rynków na których handlujemy, ryzyko to może być wyższe lub też niższe, ale nigdy go nie wyeliminujemy: można co najwyżej starać się nim zarządzać. To, jakimi inwestorami jesteśmy determinuje jednak nie tylko nasze podejście do ryzyka, czy też rynki na których działamy. Wpływ na to ma także to, jak często dokonujemy transakcji. Patrząc na ten aspekt inwestorów można podzielić na trzy podstawowe grupy: inwestorów długoterminowych, średnioterminowych oraz krótkoterminowych. W ramach tej ostatniej, wyróżnić można jeszcze jedną specyficzną grupę, czyli tzw. day traderzy. Kim oni są i czym charakteryzuje się ich podejście do inwestowania?

Dźwignia finansowa ma znaczenie

Day trading opiera się na zawieraniu transakcji na bardzo krótki okres. Jak już może wskazywać sama nazwa w ramach tej strategii inwestorzy otwierają i zamykają pozycję tego samego dnia. Na drugi plan schodzą więc długoterminowe trendy czy też regularne i systematyczne inwestowanie. Day traderzy to łowcy okazji rynkowych, którzy starają się wykorzystać sygnały inwestycyjne pojawiające się w ciągu dnia, których źródłem często jest analiza techniczna. Aby day trading miał jednak sens, ruchy rynkowe (czyli zmienność) powinny być stosunkowo duże, tak by faktycznie dawały one możliwość zarabiania pieniędzy. Na rynku giełdowym oczywiście zdarzają się przypadki, w których pojedyncze akcje potrafią w ciągu dnia mocno zyskiwać na wartości. Większe możliwości day tradingu dają jednak instrumenty z dźwignią finansową w tym m.in. kontrakty CFD (więcej na ich temat można przeczytać pod adresem https://www.xtb.com/pl/edukacja/kontrakty-cfd). To właśnie dzięki lewarowi nawet niewielkie wahania cen instrumentów bazowych (mogą być to m.in. waluty, surowce, indeksy giełdowe czy też pojedyncze akcje), na których oparte są CFD, dają możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w krótkim okresie. Oczywiście trzeba jednak też pamiętać, że błędne decyzje będą oznaczały też ponadprzeciętne straty. Ci, którzy decydują się na day trading szczególną uwagę powinni zwrócić jednak też na koszty zawierania transakcji, gdyż istotnie mogą wpłynąć na ostateczny wynik inwestycji. Przed inwestowaniem warto więc dobrze zapoznać się z ofertami i opiniami na temat domów maklerskich również mając na uwadze aspekt kosztowy.

Zmienność kluczowa dla day tradingu

Z perspektywy day tradingu im większa zmienność rynkowa tym oczywiście lepiej. Tak, jak zostało to wspomniane, inwestorzy posługujący się tą metodą handlu inspiracji szukają często w wykresach giełdowych. Większą zmienność rynkową wywoływać mogą jednak też czynniki bardziej związane z analizą fundamentalną czyli chociażby dane makroekonomiczne, działania banków centralnych czy też wydarzenia o charakterze geopolitycznym. W praktyce więc inwestorzy, którzy stosują day trading muszą wykazywać się umiejętnościami analitycznego myślenia, dużą elastycznością inwestycyjną czy też umiejętnością szybkiego reagowania na ruchy cenowe. W day tradingu, nie da się bowiem „kupić i zapomnieć”, tak jak to bywa w przypadku inwestycji długoterminowych. Każdy moment notowań jest istotny, bo może bowiem mieć on istotne znaczenie i wpływ na wynik inwestycji. To też powoduje, że osoby, które próbują swoich sił w day tradingu powinny też mieć konkretny plan, ale także umiejętność radzenia sobie ze stresem, ale także i porażkami.

Inwestowanie, tak, jak zostało to już wspomniane, zawsze wiąże się z ryzykiem i trzeba do niego podchodzić odpowiedzialnie. Tym bardziej jeśli mówimy o day tradingu w przypadku, którego zyski na rachunku mogą pojawić się równie szybko, jak straty.