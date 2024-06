Lubelscy seniorzy z wizytą u Tamary Łempickiej

Ponad 120 wydarzeń przygotowało miasto dla lubelskich seniorów. W dniach od 3 do 7 czerwca w Lublinie każdy senior może wziąć udział w bezpłatnych lub płatnych za symboliczną kwotę wydarzeniach.

>> Lubelskie Dni Seniora – najciekawsze atrakcje <<

W programie m.in. darmowe badania, zajęcia z aquafitness czy dogoterapii a także wydarzenia kulturalne.

Jednym z takich wydarzeń była możliwość zwiedzania z przewodnikiem wystawy „Tamara Łempicka – kobieta w podróży” w Muzeum Narodowym w Lublinie.

Jak wskazują lubelscy seniorzy, takie wydarzenia są potrzebne.

Wystawa „Tamara Łempicka – ponad granicami” jest dostępna dla wszystkich mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin. Muzeum Narodowe w Lublinie jest pierwszą placówką w Europie, która prace artystki posiada na własność. Ostatnie trzy dzieła zakupiono w listopadzie 2023 roku od meksykańskiego rzeźbiarza Victora Manuela Contrerasa. Wystawa składa się łącznie z 42 prac artystki – 22 to własność muzeum, a 20 zostało wypożyczonych z fundacji Tamara Lempicka Estate.

– Przygotowanie wystawy odzwierciedla gust artystki. Są tutaj szare ściany, ponieważ Łempicka twierdziła, że „na tle szarości najlepiej prezentują się obrazy”. Jest także sztukateria, podobna do tej, która zdobiła dom malarki. No i oświetlenie punktowe, nawiązujące do jednej z wystaw artystki. Dzieła w ten sposób oświetlone nawiązują do pereł, które artystka lubiła nosić – tłumaczyła przewodniczka.