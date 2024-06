Max: Wreszcie wiadomo, ile to będzie kosztować (wideo)

Do wyboru są trzy pakiety: Podstawowy, Standardowy oraz Premium – z możliwością wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej (po upływie jednego roku od zakupu subskrypcji rocznej, zostanie ona automatycznie przedłużona w subskrypcję miesięczną w cenie obowiązującej dla danego pakietu miesięcznego).

Każdy z tych pakietów będzie można rozszerzyć o pakiet dodatkowy Kanały TV i Sport za miesięczną opłatą. Dostęp do transmisji z igrzysk olimpijskich w Paryżu będzie obejmował wszystkie pakiety, co oznacza, że każdy użytkownik platformy uzyska pełny dostęp do najlepszych relacji.

• Pakiet Podstawowy: 19,99 złotych miesięcznie lub 199 złotych za rok.

Z „ograniczoną liczbą reklam”. Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Dostęp do kanału linearnego TVN HD.

• Pakiet Standardowy: 29,99 złotych miesięcznie lub 299 złotych za rok.

Bez reklam. Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

• Pakiet Premium: 49,99 złotych miesięcznie lub 499 złotych za rok.

Bez reklam. Oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, w tym 30 filmów, aby oglądać je offline. Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

• Pakiet dodatkowy Kanały TV i Sport: 20 złotych miesięcznie.

Dostęp do dodatkowej biblioteki 25 kanałów na żywo: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Ne-twork, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans itd.

A jak wygląda sytuacja obecnych użytkowników HBO Max?

Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy, w tym profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach „kontynuuj oglądanie” i „moja lista”.

W dniu uruchomienia serwisu Max subskrybenci HBO Max będą musieli pobrać nową aplikację oraz zalogować się na swoje konto, aby uzyskać dostęp do ponad dwukrotnie większego katalogu seriali, filmów i programów.

Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do HBO Max za pośrednictwem partnerów muszą się już kontaktować się ze swoim do-stawcą subskrypcji.