Studenci „Medyka” docenieni przez Ministerstwo Zdrowia

Na 50 przyznanych stypendiów, aż 13 trafiło do studentów kierunku lekarski z lubelskiego „Medyka”. We wtorek, wyróżnieni otrzymali listy gratulacyjne z rąk rektora uczelni.

- To stypendium jest wynikiem wielkiego zaangażowania. Nasi studenci zaczynają coraz szybciej wkraczać w życie kliniczne np. pracując na Klinicznym Oddziale Ratunkowym. Zawody medyczne wymagają tego niezwykłego zaangażowania oraz dbania o własny rozwój, aby móc jak najlepiej dbać o pacjentów. Jestem z was dumny, róbcie tak dalej i pokonujcie kolejne progi – mówił do stypendystów Wojciech Załuska, rektor UM w Lublinie.

Minister przyznaje stypendia za szczególne osiągnięcia m.in. autorstwo lub współautorstwo monografii czy artykułów naukowych, udział w projekcie badawczym czy uczestnictwo i występ podczas konferencji naukowych.

- Większość punktów otrzymałem za publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych, głównie z dziedziny neurochirurgii, która jest mam nadzieję moją przyszłą specjalizacją. Wiodące tematy moich ostatnich publikacji to zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu uszkodzenia rdzenia kręgowego. To dość innowacyjna terapia, niestety nie dała ona zadowalających efektów, dlatego stosuje się metody wspomagające takie jak biodruk 3D. Ale wybiegamy daleko w przyszłość, bo na razie jest to w fazie badań przedklinicznych – opowiada Michał Szymoniuk, stypendysta z UM.

Każdy z wyróżnionych otrzymał od ministra maksymalnie 16 tys. złotych stypendium. Pieniądze można wydać na dowolny cel, dlatego część studentów chce je przeznaczyć na dalszy rozwój.

- Podczas studiów miałam okazję publikować prace naukowe. Ale też w ramach realizacji grantu ministerialnego prezentowałam prace na konferencjach zagranicznych. Działałam w kole przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej oraz w kołach o tematyce ginekologicznej. Najbardziej interesują mnie metody leczenia niepłodności, ginekologia onkologiczna i to są dziedziny, którymi chciałabym się zajmować w przyszłości. Honorarium jest motywacją do działania i to również świetny początek drogi zawodowej – wspomina Sara Mobil, stypendystka z UM.

Oprócz Sary i Michała stypendium otrzymali również:

- Rekowska Anna

- Pustelniak Olga

- Lehman Natalia

- Rusinowska Barbara Maria

- Drelich Katarzyna

- Kozioł Ilona Zofia

- Kluz Natalia

- Flieger Michał

- Mikos Eryk

- Budzyńska Julia

- Kopystecka Agnieszka