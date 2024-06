Mali pacjenci wychodzą na balkon. I... biorą urlop od choroby nowotworowej

Z nowego tarasu mogą już korzystać pacjenci Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Po kilkunastu latach, taras doczekał się przebudowy i nowego wyposażenia.

- Ten taras był już raz urządzony, wykorzystywany, ale to było kilkanaście lat temu i zmieniły się zapotrzebowania dzieci i przede wszystkim tamte sprzęty się zużyły. Przed samym remontem był to obraz nędzy i rozpaczy, czyli odpadające płytki i jeden wielki śmietnik. Wszystko jest teraz nowe. Jest wspaniała, bezpieczna podłoga, są miejsca do interaktywnych zabaw, są strefy do wypoczynku w górach czy nad morzem. Staraliśmy się, żeby rodzice i dzieci znaleźli tu miejsce dla siebie – mówi prof. dr hab. n. med. Katarzyna Drabko, kierownik oddziału.