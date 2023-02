Dzięki Funduszom Europejskim możesz poczuć się jak strażak

Skorzystają mieszkańcy

Strażacy postawili sobie za cel odnowę zdegradowanej przestrzeni miejskiej, która prowadzić będzie do rozwiązania zdiagnozowanych problemów społecznych. Ma to się dokonywać poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa. Żeby to osiągnąć, teren KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 został otwarty na społeczność lokalną. W projekcie przewidziano m.in. utworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży, a okoliczni mieszkańcy uzyskali dostęp do nowych możliwości spędzania czasu – strażacy zadbali bowiem o stworzenie boiska i dobrze wyposażonej siłowni zewnętrznej. Wszystko to z pewnością ułatwi pracę na rzecz systematycznego podnoszenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego. – Bardzo się cieszę, że Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej sięgnęła po pieniądze unijne na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Odnowione budynki będą służyć straży pożarnej i edukacji dzieci, które będą mogły zobaczyć, jak należy się zachowywać podczas zagrożenia, jednocześnie zapoznają się z pracą strażaków. Przy pomocy funduszy europejskich komenda zrobiła świetny projekt. Na pewno posłuży on mieszkańcom – mówi Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed. Nowe atrakcje są dostępne dla mieszkańców od 23 stycznia 2023 r.

Projekt

Poza stworzeniem interaktywnego centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży projekt pozwolił też na odnowę budynku głównego Komendy oraz obiektów na placu wykorzystywanych do pokazów strażackich. Wyremontowany został również magazyn i wiata śmietnikowa. Swój blask odzyskał pomnik „Strażaków Poległych w latach 1939-1950” oraz eksponat – urządzenie gaśnicze. Komenda wzbogaciła się również o:

2 symulatory wozu strażackiego;

symulator pożaru;

sprzęt sterujący (komputer);

6 stanowisk laboratoryjnych;

500 sztuk sprzętu specjalistycznego do pokazów strażackich (m.in. uniformy strażackie, hełmy, fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy, ekwipunek strażacki);

wyposażenie siłowni zewnętrznych (13 przyrządów do ćwiczeń).

Wszystkie prace wykonane przez strażaków kosztowały ponad 11,1 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL) przekroczyło 4,7 mln zł.

Wsparcie dla Straży

Z pieniędzy dostępnych z RPO WL korzystali zarówno zawodowi strażacy z PSP, jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Łącznie uzyskali dofinansowanie w wysokości prawie 31 mln zł. Pieniądze posłużyły między innymi na:

zakup 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w całym województwie;

budowę jednolitego systemu teleinformatycznego, który zespolił wszystkie jednostki PSP w województwie.

Więcej projektów realizowanych dzięki Funduszom Europejskich znajdziecie na stronie rpo.lubelskie.pl