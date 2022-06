Rodzaje łóżek rehabilitacyjnych

Na rynku znaleźć można dwa rodzaje omawianych łóżek. Otóż występują łóżka rehabilitacyjne w wersji manualnej, jak również w wersji elektrycznej. Każde z nich charakteryzuje się innymi atrybutami, o których warto wiedzieć.

Łóżka rehabilitacyjne manualne - innymi słowy są to łóżka szpitalne. Jak sama nazwa wskazuje, są one regulowane manualnie. Łóżka te wyglądają tak samo jak te, które znamy ze szpitali, zatem posiadają dosyć surowy wygląd. Bronią się jednak tym, że należą do tanich rozwiązań, biorąc pod uwagę omawiany asortyment. Jeżeli chodzi o wersje manualne, warto wiedzieć, że zawsze powinny one posiadać wysięgnik z trójkątem w standardzie. Dodatkowo można dokupić inne akcesoria. Omawiany rodzaj łóżka nie posiada za dużo możliwych regulacji, otóż całość ogranicza się zazwyczaj jedynie do regulacji oparcia, lub podnóżków.

Łóżka rehabilitacyjne elektryczne - jest to zdecydowanie bardziej zaawansowany asortyment. Otóż regulacja odbywa się w tym przypadku za pomocą specjalnego pilota. Co za tym idzie, istnieje możliwość regulacji wysokości, oparcia, itp. Cechą charakterystyczną jest to, że omawiany rodzaj łóżek często nawiązuje swoim wyglądem do klasycznych mebli, jakie znamy. Mowa tutaj o drewnianych elementach konstrukcji, itp. Dzięki takiemu rozwiązaniu łóżko, które zostanie wstawione np. do pokoju dziennego, lepiej wpasuje się w wystrój, aniżeli powyżej opisany rodzaj manualny łóżka.

Do modeli elektrycznych również można dokupić dodatkowy asortyment. Należy wiedzieć także, że łóżko takie także powinno być wyposażone w standardzie w wysięgnik z trójkątem. Oczywiście łóżka elektryczne również dzielą się na te bardziej, lub mniej zaawansowane, więc co za tym idzie ich funkcjonalność uwarunkowana może być z możliwościami technologicznymi łóżka.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze łóżka rehabilitacyjnego

Jeżeli chcielibyśmy zapewnić osobie wymagającej łóżka należytą opiekę, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii przy wyborze.

Waga pacjenta

Łóżka rehabilitacyjne często są dostosowane do ciężaru rzędu około 160-170 kilogramów. Jednak nie oznacza to, że osoby ważące więcej nie mogą z takowego asortymentu korzystać. Otóż na rynku znaleźć można modele, które charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na obciążenia. Bez trudu zatem można znaleźć modele posiadające udźwig nawet do 250 kilogramów.

Sterowanie

Jeżeli chodzi o rodzaj manualny, sterowanie jest ręczne. Czyli opiekun, bądź osoba korzystająca jeżeli jest w stanie, musi sama regulować np. wysokość łóżka, poręczy, czy nachylenie oparcia.

Co innego w przypadku rodzaju elektrycznego. Tutaj całe sterowanie odbywa się za pomocą wcześniej wspomnianego pilota. Rozwiązanie to, jest ogromnym ułatwieniem zarówno dla opiekunów, jak też dla osób korzystających z łóżka. Użycie pilota pozwala na płynną zmianę wysokości łóżka, oparcia, podnóżków, czy innych elementów.

Ilość ustawień

Głównie tutaj mowa o ustawieniu materaca. Otóż zaleca się go dobierać do potrzeb osób chorych. Dla przykładu, jeżeli chory posiada unieruchomione nogi i np. biodra, warto zastanowić się nad wyborem łóżka dwufunkcyjnego. W przypadku, kiedy chory jest unieruchomiony całkowicie, warto rozglądnąć się odnośnie łóżek trzyfunkcyjnych, jak też czterofunkcyjnych.

Odpowiedni wybór może pomóc w zapobieganiu powstawania odleżyn, czy pogłębianiu się problemów krążeniowych, albo oddechowych. Świetnym rozwiązaniem może być konsultacja z fizjoterapeutą, lub lekarzem. Taki krok, może nakierować nas na odpowiedni wybór asortymentu.

Jak wybrać łóżko rehabilitacyjne - dobór materaca

Odpowiednie łóżko rehabilitacyjne to jedno, lecz kolejną kwestią jest dobór odpowiedniego materaca. Podczas wyboru łóżka rehabilitacyjnego, bez względu na to, czy to będzie zakup, czy wynajem, często nie ma się co spodziewać, że w zestawie otrzymamy materac. Jeżeli już jakiś jest, zapewne będzie to zupełnie podstawowy model, który nie będzie odpowiedni dla większości osób mających użytkować dane łóżko rehabilitacyjne.

Jednak na rynku znaleźć można naprawdę sporo różnych materacy, które świetnie nadadzą się na omawiane łóżko rehabilitacyjne. Przy wyborze powinniśmy się kierować przede wszystkim tym, jak dużo czasu chory spędza, lub będzie spędzał w łóżku. Jeżeli czas ten stanowi większość, należy spojrzeć w kierunku materacy przeciwodleżynowych. Odpowiedni materac powinien być także dobierany z uwzględnieniem wagi chorego.

W przypadku, kiedy osoba chora nie spędza w danym łóżku większości czasu, wybór może być ukierunkowany w stronę materaca piankowego, lub podwójnego. Odnośnie podwójnego, głównie chodzi o to, żeby jeden był klasyczny, a drugi może być np. podkładowy, którego grubość wynosi około 5-10 centymetrów.

Jakie dodatkowe elementy może posiadać łóżko rehabilitacyjne

Do danego asortymentu zawsze można dokupić kilka dodatkowych elementów, które mogą zapewnić dodatkowy komfort opiekunowi, jak i choremu. Do takich zaliczyć można np.:

Barierki boczne i koła

Wygoda to jedna kwestia, ale bezpieczeństwo, jest drugą, w dodatku bardzo istotną. W związku z tym warto zastanowić się nad wyposażeniem łóżka w specjalne barierki boczne, których zadaniem jest ochrona chorego przed upadkiem z łóżka rehabilitacyjnego. Omawiane barierki boczne są podnoszone, jak i obniżane, dzięki czemu nie będą one przeszkadzały opiekunowi podczas pracy. Dodatkowo posiadają łatwy demontaż, dzięki czemu nawet chory, jeżeli będzie w stanie, może je zdemontować.

Odnośnie kół również warto nieco wspomnieć. Dzięki takiemu rozwiązaniu przede wszystkim przemieszczanie łóżka rehabilitacyjnego będzie prostsze. Koła posiadają oczywiście specjalne blokady, dzięki czemu łóżko rehabilitacyjne nie przesunie się samoczynnie.

Drabinki i wysięgniki

Istnieją na rynku łóżka rehabilitacyjne wyposażone w drabinki, jak też wysięgniki. Takie udogodnienia wpływają znacznie na możliwość samodzielnego poruszania się osoby poszkodowanej w określonym zakresie. Chory może np. bezpiecznie się podnieść, i położyć. Takie dodatki świetnie nadadzą się dla wielu osób, które korzystają z łóżka rehabilitacyjnego z uwagi rehabilitacji domowej.

Inne akcesoria

Oczywiście istnieją również inne akcesoria, które zdecydowanie mogą ułatwić opiekę, jak też być dostosowane do potrzeb osoby chorej. Można zatem wyróżnić:

stojak na kroplówkę,

stojak przy łóżkowy,

szafka przy łóżkowa na kółkach

i inne.

Jak pozyskać łóżko rehabilitacyjne

Istnieje kilka dróg pozyskania omawianych łóżka. Otóż jedną z nich jest wynajem krótko, lub długoterminowy, jak i zakup. Opcje te mają swoje zalety jak i wady. Zdecydowanie również każda z nich ukierunkowana jest do konkretnych pacjentów.

Aby móc podjąć właściwą decyzję, wystarczy zadać sobie kilka pytań. Otóż jednym i zupełnie podstawowym jest to, czy osoba korzystająca jest leżąca na stałe, a być może tylko przewlekle chora. Jeżeli pacjent jest np. tylko chwilowo niedysponowany, można z powodzeniem spojrzeć w kierunku wynajmu łóżka na okres krótko, lub długoterminowy.

W przypadku kiedy pacjent jest jednak osobą leżącą na stałe, zakup łóżka rehabilitacyjnego może być zdecydowanie lepszym rozwiązaniem.

Warto także wiedzieć, że wynajem długoterminowy świetnie sprawdzi się u osób starszych, gdzie choroba z czasem może postępować.

Wynajem

Podczas wyboru wynajmu, warto zwrócić uwagę na funkcje, jakie posiada łóżko rehabilitacyjne. Modeli na wynajem jest naprawdę sporo, zatem przed podjęciem decyzji ważne jest sprawdzenie, czy dane łóżko posiada wyżej wymienione funkcje (które np. chcemy, aby były niezbędne).

Jeżeli chodzi o ceny za wynajem, są one uwzględnione nie tylko z uwagi na funkcje, ale także, chociażby na markę. Przyjmuje się jednak, że ceny za wynajem zaczynają się już od około 70 złotych miesięcznie. Dotyczy to zupełnie podstawowych modeli, gdzie regulacja łóżka rehabilitacyjnego odbywa się w sposób manualny.

Biorąc pod uwagę zaawansowane modele, np. łóżka elektryczne, ceny będą wyższe. Otóż mogą one sięgać nawet 200 złotych miesięcznie lub więcej, również w zależności od, chociażby marki.

Zdecydowanie największą zaletą wynajmu jest to, że po upływie czasu, kiedy dany asortyment nie będzie już potrzebny można go zwrócić. Warto zapamiętać, że o wypożyczone łóżko rehabilitacyjne należy odpowiednio dbać. Dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić sobie zbędnych nieprzyjemności, czy kosztów, które możemy ponieść przy zdawaniu łóżka. Szczegóły sprawdź tutaj.

Zakup

W przypadku zakupu sprawa wygląda trochę prościej, aniżeli odnośnie wynajmu. Po prostu całość sprowadza się do wyboru interesującego nas modelu i po prostu dokonania zakupu. Ceny za zupełnie najprostsze łóżka pielęgnacyjne zaczynają się od 700-800 złotych (mowa o nowych). Za łóżko elektryczne natomiast należy zapłacić często kwotę oscylującą w okolice 2000 złotych i więcej. Warto mieć na uwadze, że za modele bardzo zaawansowane technologicznie, gdzie naszpikowane będą one nowoczesnymi funkcjami, ceny mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych. Takie łóżka można nawet nazwać wręcz luksusowymi.

Zaletą zakupu jest to, że wtedy, kiedy łóżko nie będzie już potrzebne można je odsprzedać i odzyskać nieco poniesionych kosztów.

Warto także wiedzieć, że odnośnie zakupu łóżka rehabilitacyjnego, można starać się o dofinansowanie z PFRON, PCPR, czy chociażby MOPR. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, wymagane będzie orzeczenie o niepełnosprawności chorego. Dofinansowanie często wynosi od około 60% do 80%. Kwotę po odliczeniu dofinansowania pokrywa się ze środków własnych, bądź tych pochodzących np. z różnych fundacji.

Podsumowanie

Wybrać odpowiednie łóżko rehabilitacyjne nie jest łatwo. Jednak zwracając uwagę na kilka szczegółów, które wymienione zostały w powyższym tekście, wybór będzie zdecydowanie prostszy. Wiele funkcji, jakie posiadają niektóre łóżka, np. elektryczna regulacja oparcia pleców, opuszczanie, jak też podnoszenie, czy inne mogą być bardzo pomocne dla wielu osób.

Dokonując wyboru, warto zastanowić się na jak długi czas dany asortyment może być potrzebny. Jeżeli czas ten będzie stosunkowo krótki i tymczasowy, zdecydowanie lepiej zastanowić się nad wynajmem. Jeżeli zaś łóżko będzie potrzebne na stałe, zakup jest lepszym rozwiązaniem.

Takie łóżko jest niekiedy ogromnie ważną rzeczą dla osób chorych, jak i starszych, dlatego z uwagi na troskę warto rozważyć jego pozyskanie.