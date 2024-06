Kaszuby na weekend - ciekawe miejsca i atrakcje

Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Golgowskich we Wdzydzach

Założone w 1906 roku muzeum jest najstarszym skansenem funkcjonującym obecnie na ziemiach polskich. Na terenie muzeum zgromadzono ponad pięćdziesiąt obiektów związanych z kulturą kaszubską, takich jak drewniany kościół, kuźnia czy dworki. To doskonały pomysł na lekcję historii w terenie i możliwość odkrycia, jak niegdyś wyglądało życie na tych terenach.

Spływy kajakowe na Kaszubach

Spływy kajakowe na Kaszubach to kusząca propozycja dla miłośników aktywnego wypoczynku i kajakowych przygód. Na terenie całego regionu organizowane są zarówno jednodniowe, jak i dwudniowe spływy, a także spływy dla grup zorganizowanych. Poszczególne szlaki różnią się stopniem trudności, przez co każdy z powodzeniem może wybrać wycieczkę dostosowaną do własnych umiejętności i preferencji. Wspólnym mianownikiem wszystkich szlaków jest jednak to, że zapewniają one możliwość podziwiania kaszubskiej przyrody z zupełnie innej perspektywy, sporo zabawy, a czasem nawet nieco adrenaliny. Możesz skorzystać z usług firm organizujących spływy kajakowe na Kaszubach, która kompleksowo zajmie się transportem kajaków i przewozem do miejsca docelowego.

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy jest jednym z dwudziestu trzech parków narodowych w całej Polsce. Został założony w 1967 roku i obejmuje między innymi Mierzeję Łebską, fragmenty moreny czołowej z ostatniego zlodowacenia oraz szereg jezior. Podczas zwiedzania parku można podziwiać również torfowiska, bagna, lasy i słynne ruchome wydmy.

Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

To pozycja obowiązkowa dla miłośników kolei, którzy pragną zobaczyć oryginalne eksponaty z różnych etapów historycznych Na terenie muzeum znajdującego się przy dworcu kolejowym można podziwiać na przykład parowozy, lokomotywy i wagony motorowe.

Osada Średniowieczna Sławutowo

To kolejna propozycja dla miłośników historii, a zwłaszcza wieków średnich, które od lat fascynują miliony ludzi na całym świecie. Można tutaj zobaczyć jak w średniowieczu wyglądało życie w grodach warownych, ale to nie koniec atrakcji. Na terenie osady regularnie odbywają się ciekawe warsztaty rzemieślnicze, a dzieci mają okazję postrzelać z łuku czy też sprawdzić, jak ciężki jest prawdziwy miecz.

Kaszubski Park Miniatur

Kaszubski Park Miniatur znajduje się w miejscowości Strysza Buda i jest miejscem, w którym można podziwiać modele i makiety przedstawiające wiele popularnych pereł architektury z całego świata. To doskonała okazja, aby przyjrzeć się szczegółom architektonicznym takich budowli, jak Krzywa Wieża w Pizie, londyński Big Ben czy nowojorska Statua Wolności. Ponadto na miejscu można podziwiać pomniejszone budowle charakterystyczne dla całego regionu kaszubskiego. To bardzo dobry pomysł na wycieczkę z dziećmi i możliwość wykonania wielu artystycznych ujęć z popularnymi obiektami w tle.

Fokarium Stacji Morskiej im. Prof. Krzysztofa Skóry

Jest to placówka naukowo-badawcza, którą turyści mogą odwiedzać i rzeczywiście robią to bardzo chętnie. Wszystko przez niezwykłych lokatorów tego miejsca, a więc ujmujące i bardzo sympatyczne foki. Kompleks trzech głównych basenów to miejsce, w którym można podziwiać foki szare, a przy okazji wesprzeć prace nad odtworzeniem kolonii foki szarej w południowym Bałtyku.

Pracownia Ceramiki Kaszubskiej

Pracownia Ceramiki Kaszubskiej znajduje się w Chmielnie i jest ciekawostką dla turystów zainteresowanych ludową sztuką kaszubską. Region ten od lat słynie ze wspaniałych, ręcznie malowanych artefaktów. W tym miejscu można poznać ich bogatą historię, znaczenie poszczególnych kolorów i wiele innych ciekawostek. Muzeum powstało w 1993 roku przy warsztacie wytwórczym rodziny Neclów nad Jeziorem Białym, a wśród eksponatów znajdują się nawet takie, które mają około trzystu lat.

Muzeum Obrony Wybrzeża

Muzeum to znajduje się na Helu i znajduje się w nim kilkanaście stałych wystaw nawiązujących do historii militarnej regionu. To znakomita okazja, aby przypomnieć sobie, jak wielkie znaczenie miała ta część Polski podczas kampanii wrześniowej i nie tylko. Ponadto na terenie muzeum kursuje kolejka wąskotorowa, którą ciągnie lokomotywa używana niegdyś przez polską marynarkę wojenną i szereg innych atrakcji dla dzieci i dorosłych zainteresowanych militariami.