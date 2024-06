Porównanie systemu Split i Multi Split

Do schłodzenia domu możemy wybrać urządzanie split lub multi split, oba są popularnymi rozwiązaniami stosowanymi w domach jednorodzinnych. Zasadnicze różnice między urządzeniem Split i Multi Split:

Klimatyzator Split

W skład klimatyzatora split wchodzą dwa główne urządzenia. Jednostka wewnętrzna jest montowana wewnątrz pomieszczenia. Może przyjąć równie funkcję grzania lub chłodzenia. Składa się z wentylatora oraz jednostek sterujących.

Natomiast jednostka zewnętrzna montowana jest na zewnątrz budynku. Składa się ze sprężarki, wentylatora i skraplacza. Oba urządzenia są połączone ze sobą specjalnymi przewodami chłodniczymi, których zadaniem jest transport zimnego powietrza.

Zaletą takiego rozwiązania jest cicha praca. Jednostka zewnętrzna pracuje na zewnątrz, co sprawia, że wewnątrz nie odczujemy hałasu. Minusem takiego rozwiązania jest ograniczenie do jednego pomieszczenia.

Klimatyzator Multi Split

System Multi Split zawiera podobne elementy do swojego poprzednika, z tą różnicą, że może obsługiwać jednocześnie kilka jednostek wewnętrznych za pomocą jednej jednostki zewnętrznej.

Ważną zaletą takiego systemu jest możliwość sterowania każdą jednostką wewnętrzną niezależnie. Daje nam to możliwość utrzymania dowolnej temperatury w każdym pomieszczeniu. Jedna jednostka zewnętrzna pozwoli oszczędzić nam sporo miejsca na zewnątrz budynku i zachować estetykę.

Warto zaznaczyć, że koszt zakupu i instalacji jest wyższy od pojedynczego systemu Split. Instalacja takiego systemu wymaga większej logistyki. Montaż takiej klimatyzacji w domu jest bardziej skomplikowany. Jeśli zewnętrzna jednostka ulegnie awarii podczas gorących dni, nie będziemy mieć chłodzenia ponieważ jesteśmy uzależnieni od głównej jednostki.

Ostateczny wybór zależy od naszych indywidualnych potrzeb i możliwości instalacji. Systemy działają podobnie, lecz różnią się budową, funkcjami i zastosowaniem. Przykładowo do schłodzenia kilku pomieszczeń idealnym wyborem będzie zastosowanie systemu Multi Split. Natomiast jeśli interesuje nas schłodzenie pomieszczenia o średniej wielkości, klimatyzator ścienny typu Split będzie lepszym wyborem.

Gdzie umieścić klimatyzator w domu?

Miejsce instalacji klimatyzatora zależy od indywidualnych preferencji i możliwości budynku. Jednak warto umieścić go w miejscach, gdzie najczęściej spędzamy czas i zależy nam na większym komforcie.

Klimatyzacja w kuchni

Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym temperatura może być wysoka, ze względu na wiele sprzętów wydzielających ciepło, a także opary powstające podczas gotowania. Idealnym wyborem dla kuchni będzie klimatyzator z funkcją oczyszczania powietrza, wyeliminuje on opary i zapachy tworzące się podczas gotowania. Należy pamiętać, że sprzęt jest narażony na tłuszcz i znaczne ciepło, dlatego też przeglądy powinniśmy wykonywać częściej. Nigdy nie instaluj klimatyzatora nad kuchenką, wybierz miejsce, w którym urządzenie nie będzie narażone na bezpośrednie ciepło.

Klimatyzacja w sypialni

Sypialnia to miejsce, które musi być komfortowe szczególnie podczas snu, spędzamy tam co najmniej 6 godzin każdej nocy. Montaż klimatyzacji w sypialni może się przyczynić do lepszego snu, dzięki niemu stworzymy komfortowe miejsce do wypoczynku, a także poprawimy jakość powietrza.

Klimatyzacja w salonie

Salon zazwyczaj jest miejscem centralnym każdego domu jednorodzinnego, w którym każdy domownik spędza najwięcej wolnego czasu. W tym miejscu może doskwierać nam najwyższa temperatura, wynikająca np. z dużej ilości okien lub wyjścia na taras. To właśnie z takich miejsc dociera najwięcej ciepła.

Ile kosztuje instalacja klimatyzacji w domu?

Na finalny koszt instalacji klimatyzacji może wpływać wiele czynników i jest to kwestia indywidualna dla każdego domu. Główny wpływ na koszt ma wybrana jednostka klimatyzująca i jej liczne dodatkowe funkcjonalności. Nieodłącznym kosztem posiadania klimatyzacji jest usługa instalacyjna, która zależy od wielu czynników, m.in. od stopnia trudności przeprowadzenia instalacji w danym budynku. Na rynku znajdziemy te tańsze, ale i znacznie droższe jednostki. Wybierz urządzenie do swoich preferencji i możliwości.

Klimatyzacja w domu — Ile kosztuje klimatyzacja?

Z klimatyzacją wiążą się koszty eksploatacyjne, nie są one wysokie w skali roku, lecz warto o niech pamiętać. Klimatyzacja powinna przechodzić przegląd co najmniej dwa razy w roku -przed i po sezonie. Do kosztów doliczamy również zużycie energii przez urządzenie, które w zależności od klasy energetycznej pobiera mniej lub więcej prądu. Chcąc ograniczyć nieco zużycie prądu, większość urządzeń ma na pokładzie specjalne tryby eco, pozwalające działać klimatyzacji wydajnie przy najniższym możliwym zużyciu energii.