Produkty do budowy i remontów sieci wodociągowych wykonane z żeliwa sferoidalnego cieszą się powodzeniem ze względu na wyjątkowe właściwości konstrukcyjne, jakimi charakteryzuje się ten materiał. Budując sieci wodociągowe, należy liczyć się z wieloma czynnikami, które mogą przyczynić się do awarii instalacji. Są to m.in.: wysokie ciśnienie, siły statyczne i dynamiczne działające na rury, niestabilne podłoże i uderzenia hydrauliczne. Zastosowanie żeliwa sferoidalnego w produkcji elementów wykorzystywanych w montażu wodociągów to rozwiązanie, dzięki któremu można znacząco zminimalizować ryzyko powstania deformacji, pęknięć lub innych uszkodzeń prowadzących do utraty szczelności.