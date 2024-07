Kupiłeś auto? Sprawdź, co warto wiedzieć o rejestracji nowo nabytego pojazdu!

Kiedy trzeba zarejestrować samochód?

Obowiązek rejestracji nakłada na właścicieli pojazdów Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami zawartymi w regulacji, czynności tej dokonuje starosta właściwy ze względu na stałe lub czasowe miejsce zamieszkania posiadacza auta. Obowiązkiem właściciela jest złożenie wniosku do urzędu w ciągu 30 dni od nabycia auta. Czas ten liczy się od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży na terenie RP, dopuszczenia samochodu sprowadzonego spoza UE do obrotu bądź sprowadzenia pojazdu z kraju UE do Polski.

Gdzie zarejestrować samochód?

Rejestracja samochodu odbywa się w urzędzie komunikacyjnym właściwym dla miejsca stałego lub czasowego zamieszkania właściciela. W zależności od sytuacji jest to:

urząd miasta — ma zastosowanie w przypadku kierowców mieszkających w miastach na prawach powiatu,

urząd dzielnicy — dotyczy posiadaczy pojazdów mieszkających w Warszawie,

urząd starostwa powiatowego — odnosi się do wszystkich pozostałych osób.

Niektóre urzędy umożliwiają załatwienie części formalności przez internet. Taka usługa jest dostępna dla osób mających profil zaufany lub aplikację mObywatel.

Jakie dokumenty są konieczne do rejestracji samochodu?

Rejestracja samochodu odbywa się na podstawie zestawu dokumentów, wśród których znajdują się:

wniosek o rejestrację pojazdu — wzór można pobrać na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zarejestruj-pojazd , wydrukować i wypełnić w domu. Gotowe do uzupełnienia formularze są też dostępne w urzędach;

, wydrukować i wypełnić w domu. Gotowe do uzupełnienia formularze są też dostępne w urzędach; potwierdzenie prawa własności pojazdu — zaświadcza, że wnioskujący ma prawo do dysponowania samochodem. Najczęściej ma formę umowy kupna-sprzedaży lub faktury VAT;

dowód rejestracyjny samochodu — dotyczy pojazdów, które były już rejestrowane;

zaświadczenie o ważności badania technicznego lub dowód rejestracyjny z odnotowanym faktem wykonania przeglądu;

świadectwo zgodności WE — ma zastosowanie w przypadku nowych samochodów;

potwierdzenie odprawy celnej przywozowej — dotyczy pojazdów sprowadzonych do Polski spoza krajów UE;

dowód opłacenia akcyzy lub dokument potwierdzający brak obowiązku jej zapłaty lub zwolnienie z niej — ma zastosowanie w przypadku samochodów sprowadzonych z krajów nienależących do UE.

Do kompletu dokumentów należy też dołączyć potwierdzenie wniesienia wszystkich niezbędnych opłat za przerejestrowanie auta. Jeśli wniosek w imieniu właściciela składa ktoś inny, trzeba pamiętać także o pełnomocnictwie.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu wiąże się z pewnymi kosztami. Ich wysokość zmienia się w zależności od tego, czy właściciel chce pozostać przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych, czy ma zamiar je wymienić. Jeśli wnioskuje się o nowe „blachy”, można albo ubiegać się o znacznie tańsze standardowe tablice lub droższe tablice indywidualne.

Stawki opłat urzędowych za rejestrację samochodu wynoszą:

54 zł — dowód rejestracyjny lub jego wtórnik;

13,50 zł — pozwolenie czasowe i komplet naklejek na tablice (umożliwiają legalne poruszanie się pojazdem w okresie oczekiwania na rejestrację);

12,50 zł — komplet naklejek legalizacyjnych;

80 zł — tablice rejestracyjne samochodowe;

1000 zł — tablice rejestracyjne samochodowe indywidualne;

17 zł — pełnomocnictwo.

Opłat można dokonać stacjonarnie w kasie urzędu, w którym składa się wniosek o rejestrację. Istnieje też możliwość wykonania przelewu. Informację na temat płatności elektronicznej znajdziesz na stronie instytucji.

Nie zapomnij o obowiązkowym ubezpieczeniu OC

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych właściciel pojazdu musi też wykupić komunikacyjne ubezpieczenie OC. Chroni ono kierowcę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Zapewnia wsparcie finansowe np. przy wypłacie odszkodowania za konieczność naprawy innego pojazdu po stłuczce.

Po zakupie samochodu osobowego istnieje możliwość korzystania z polisy wcześniejszego właściciela. Po zbyciu auta wcześniejszy posiadacz ma 14 dni na poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie przekazania prawa własności do pojazdu. Informacje na temat terminu ważności OC znajdują się w umowie ubezpieczeniowej.

Nie ma przeciwwskazań, aby zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia OC i zmienić firmę. Takie rozwiązanie generuje jednak dodatkowe koszty, dlatego też większość kierowców decyduje się pozostać przy wcześniejszej polisie.

Przy zakupie nowego ubezpieczenia można rozszerzyć podstawową ochronę o autocasco, NNW czy assistance. Pozwalają one uzyskać dodatkowe wsparcie w razie awaryjnych sytuacji na drodze. AC zapewnia właścicielowi pojazdu odszkodowanie za szkody wyrządzone przez osoby trzecie czy siły natury. NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Assistance z kolei gwarantuje wsparcie techniczne po przebiciu opony czy awarii w trasie. Zakres ochrony zawsze warto dopasować do własnych potrzeb.