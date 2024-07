Likwidacja spółki akcyjnej

Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej

W toku postępowania likwidacyjnego spółkę reprezentują likwidatorzy, którymi co do zasady są członkowie zarządu. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać w tym celu inne osoby, nawet spoza grona akcjonariuszy. Osoby likwidatorów oraz fakt otwarcia likwidacji należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Pierwszym obowiązkiem likwidatorów jest zgłoszenie likwidacji do KRS, sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji, a także wezwanie wierzycieli poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do zgłoszenia swoich wierzytelności. W przypadku likwidacji trwającej dłużej niż rok, na zakończenie każdego roku obrotowego sporządza się sprawozdanie likwidacyjne oraz sprawozdanie finansowe. Zasadnicze czynności likwidacyjne można podzielić na cztery grupy:

zakończenie bieżących interesów spółki;

ściągnięcie wierzytelności;

wykonanie zobowiązań;

upłynnienie majątku spółki.

Zakończenie bieżących interesów spółki polega przede wszystkim na rozwiązaniu aktywnych umów. Stopniowo wyprzedaje się zasoby i produkty. Nowe kontrakty można zawierać, ale wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do likwidacji spółki akcyjnej.

Ściągnięcie wierzytelności polega na podjęciu działań zmierzających do odzyskania wymagalnych należności. Może to być zarówno skierowanie wezwania do zapłaty, jak i zakończenie trwającego od dawna sporu sądowego. Kodeks spółek handlowych nie precyzuje zakresu dostępnych działań, ale w doktrynie sugeruje się, że trzeba rozumieć je szeroko. Często to właśnie ten etap jest najbardziej czasochłonny w całej procedurze likwidacyjnej.

Wykonanie zobowiązań polega na zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Zabezpieczenie zmierza do złożenia spornej kwoty do depozytu sądowego.

Ostatni etap obejmuje sprzedaż aktywów osoby prawnej. Majątek spółki jest upłynniany w celu zaspokojenia roszczeń akcjonariuszy. Jeżeli spółka działa na szeroką skalę, nie zawsze tego majątku będzie wystarczająco dużo, aby zaspokoić wszystkich wierzycieli. Jeżeli jest go zbyt mało, niedobór uzupełniają akcjonariusze. Akcje uprzywilejowane mogą gwarantować udział w majątku polikwidacyjnym. Tacy akcjonariusze są zaspokajani w pierwszej kolejności. W ostatniej kolejności następuje podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji.