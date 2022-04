Lublin w 2030 roku: miasto zielone i zrównoważone urbanistyczne

Inwestycje bez uszczerbku dla zieleni

Równie istotnym założeniem Strategii jest wzmocnienie i ochrona terenów zieleni w procesach inwestycyjnych. Aby to osiągnąć miasto opracowało standardy dotyczące zakładania i pielęgnacji terenów zieleni w Lublinie. „Zieleń miejska – standardy” jest opracowaniem, które ma usprawnić zarządzanie terenami zieleni, ujednolicić zasady zakładania i pielęgnacji zieleni miejskiej, a co za tym idzie, podnieść jej jakość i trwałość. Wytyczne określone w publikacji mają zagwarantować harmonijny rozwój terenów zieleni, tj. realizację nowych przedsięwzięć z udziałem zieleni w sposób przemyślany i celowy, z zachowaniem wymagań technicznych dotyczących doboru materiału roślinnego oraz właściwego sposobu wykonania nasadzeń. Konkretne realizacje, określone w opracowaniu, przyczynią się do utrzymania dobrej kondycji zarówno istniejącej, jak i nowo zakładanej zieleni, co w ostatecznym rozrachunku wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki standardom miasto może wpływać na jakość nasadzeń zastępczych, natomiast dla inwestorów zewnętrznych opracowanie posłużyć ma jako punkt odniesienia.

Zieleni miejskiej nie sposób pominąć także w kontekście zmian klimatycznych. Jednym z najbardziej efektownych działań w tym temacie, cieszącym się ogromną aprobatą mieszkańców, są łąki kwietne (naturalne i wysiewane) i przestrzenie koszone rzadziej. Pierwsza łąka kwietna miała być tylko próbą wprowadzenia nowej formy zieleni w mieście. Pomysł został jednak entuzjastycznie przyjęty przez mieszkańców, dlatego kolejne łąki kwietne powstają w Lublinie już od pięciu lat. Oprócz aspektu wizualnego mają one ogromną wartość biologiczną. Różnorodne rośliny łąkowe ograniczają parowanie z powierzchni ziemi, wywierają pozytywny wpływ na mikroklimat, pomagają w oczyszczaniu powietrza z pyłów komunikacyjnych, redukując smog. Susza i wysokie temperatury panujące latem zmuszają do szukania alternatyw dla nisko skoszonego trawnika, który wysycha znacznie szybciej.

Tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury to także zakładanie ogrodów deszczowych, czyli zielonych miejsc, których główną funkcją jest zbieranie i zatrzymywanie wód opadowych z okolicznych powierzchni. Dzięki ogrodom deszczowym zgromadzona woda zostaje filtrowana przez rośliny, zatrzymana a następnie stopniowo uwalniana do atmosfery. Obecnie w Lublinie powstaje 9 nowych ogrodów deszczowych, których projekty zostały wyłonione przez ekspertów ze zgłoszeń mieszkańców.

Aby zwiększyć retencję wodyi jednocześnie poprawić warunki życia drzew w mieście, realizowane są także inne działania, m.in. polegają ce na rozszczelnianiu nawierzchni, czyli zdejmowaniu kostki brukowej i powiększaniu mis, w których rosną drzewa. Rezultatem takich działań jest zwiększenie powierzchni chłonnej dla korzeni drzew, co umożliwia im swobodny wzrost i rozwój. Zmiany wprowadzone zostały już m.in. na ulicach: Kołłątaja, Zamojskiej, Kapucyńskiej i Krakowskim Przedmieściu.

Potrzeba wprowadzania w mieście zmian niosących za sobą nie tylko korzyści wizerunkowe, ale również środowiskowe, społeczne, przyczyniające się do poprawy mikroklimatu obszaru zurbanizowanego, a przez to także jakości życia mieszkańców, jest bez wątpienia priorytetowa. Nieodłącznym czynnikiem takich działań, szczególnie w dobie zachodzących zmian klimatycznych, jest zieleń miejska, która stanowi istotny wskaźnik zrównoważonego rozwoju. Realizacja założeń Strategii Lublin 2030 bez wątpienia pozwoli na zachowanie równowagi pomiędzy procesami urbanizacyjnymi a miejską zielenią.