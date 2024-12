Mom jeans, dzwony, biodrówki… które jeansy wybrać na sezon 2025?

Jeśli do mody powróciły nawet jeansy biodrówki, to już nic innego nie powinno nas bardziej zdziwić. W końcu to jeden z bardziej kontrowersyjnych i znienawidzonych fasonów w historii designu. Czy szeroko rozbudzony za oceanem sentyment za dekadą Britney Spears i Christiny Aguilery to wystarczający powód, by znów nosić jeansy ledwie zakrywające lędźwie? Raczej nie. Fatalnie leżą na sylwetce, uwydatniają boczki, w dodatku wizualnie wydłużają tułów i skracają nogi. Gorzką wisienką na tym nieudanym torcie jest zwykle efekt optycznie spłaszczonej pupy. Tego trendu raczej unikaj! Zamiast biodrówek, noś najzwyklejsze, najwygodniejsze jeansy mom fit. Nazwa może zmylić! Jeansy te nie są dla przyszłych mam, a dla absolutnie każdej kobiety i nastolatki, która chce czuć się komfortowo, a przy tym wyglądać smukło. Dzięki krótszej i prostej nogawce, przypominającej cygaretki. Możesz tu dowolnie eksperymentować z rozmaitym obuwiem – każda para będzie wyglądać świetnie!