Na jaki rower postawić?

Na co zwrócić uwagę podczas wybierania roweru?

Posiadanie odpowiedniego roweru jest bardzo ważne. Na pewno rower pozwala na szybkie przemieszczanie się oraz daje możliwość, by spędzać sporo czasu na powietrzu. Jednak, kiedy rower będzie źle dobrany, może zepsuć frajdę podczas jazdy. Dlatego przed zakupem trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw. Kiedy rower jest odpowiednio dobrany, daje gwarancję oraz pozwala na bezpieczne korzystanie. Obecnie znajdziemy wiele modeli oraz rodzajów rowerów, dlatego wybór nie należy do prostych. Z drugiej strony dzięki różnorodności można dobrać rower w taki sposób, żeby pasował do naszych potrzeb.

Każdy chciałby mieć rower, który będzie pięknie prezentował się wizualnie oraz pasował do naszego stylu. Jednak kwestie estetyczne to nie wszystko, trzeba też zwrócić uwagę na kilka kryteriów. Na pewno ważne jest to, jakimi drogami będziemy się poruszać, wielkość kół, typ hamulców, przerzutki, rama oraz kwestie finansowe.

Rodzaje i typy rowerów

Rower powinien być dopasowany do terenu, po jakim zamierzamy się poruszać. W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się rower miejski. Ten typ roweru został zaprojektowany z myślą o poruszaniu się w mieście. Takie rowery posiadają spore koła i niskie ramy. Dzięki czemu nie ma problemu ze wsiadaniem i zsiadaniem. Rower MTB jest dobrym wyborem dla osób, które chcą poruszać się poza miastem. Rower górski zaprojektowany jest w sposób, by rowerzysta miał aerodynamiczną postawę w trakcie jazdy. Z kolei rower elektryczny jest wspomagany elektrycznym napędem. Jest to dobry pomysł, dla osób mniej sprawnych fizycznie. Na takim rowerze można zwiększyć zakres przejechanych kilometrów. Wśród fanów szybkiej jazdy popularny jest rower szosowy. Posiada on zdecydowanie cieńsze opony oraz zagiętą kierownicę.

Rowery marki Polygon - co warto o nich wiedzieć?

Polygon to marka rowerów, które pochodzą z Indonezji. W ostatnich latach marka ta zdobyła dużą popularność. W swojej kolekcji posiada sporo modeli o różnych zastosowaniach. Wiele lat doświadczenia pozwala na budowanie interesujących jednośladów. Rowery te mają świetny wygląd oraz są wykonane jakościowo oraz wytrzymałe. Ich atutem jest także to, że mają przystępną cenę w porównaniu do innych marek. W ofercie Polygon można znaleźć: rowery górskie, gravele, bmx, miejskie czy dziecięce. Rowery Polygon warto rozważyć z kilku wyżej wspomnianych powodów.

Rowery gravel - na co zwrócić uwagę?

Gravele z zasady mają przekraczać podział na rowery szosowe oraz MTB. Istnieją również sportowe modele, które mają aerodynamiczne ramy, jak i dostosowane do trudniejszego terenu rowery szutrowe. Każdy doświadczony kolarz będzie wiedział, jakiego modelu potrzebuje. Jednak osoby, które są początkujące w tym temacie mogą mieć problem, z odpowiednim wyborem.

W gravelu obowiązkowe są hamulce tarczowe, działają z większą siłą i pozwalają na montaż szerszych opon. Kolejnym charakterystycznym elementem jest kierownica baranek. Takie rowery można kupić w różnych cenach, w zależności od naszych możliwości. Na początek dobrym rozwiązaniem może być rower gravel do 3000 zł.