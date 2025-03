Obalamy mity o kleszczach

Mit: Kleszcze są aktywne tylko wiosną i jesienią

Wiele osób nadal wierzy, że kleszcze stanowią zagrożenie jedynie wiosną i jesienią, a latem i zimą można się ich nie obawiać. Z tego powodu część psów i kotów jest zabezpieczana przed nimi tylko sezonowo…

Okazuje się jednak, że domowe czworonogi trafiają do lecznic z powodu chorób odkleszczowych przez cały rok! Ze względu na coraz łagodniejsze zimy kleszcze mogą atakować już wtedy, gdy temperatura wzrośnie powyżej 5 stopni Celsjusza. Wybudzone po przymrozkach, wygłodniałe pasożyty są szczególnie agresywne. Nieregularna ochrona zwierząt w okresie zimowym znacząco zwiększa ryzyko zakażenia groźnymi chorobami, takimi jak babeszjoza, borelioza czy anaplazmoza.

Dlatego każdy opiekun zwierzaka powinien pamiętać – sezon na kleszcze trwa przez cały rok!

Mit: Kleszcze można spotkać wyłącznie w lesie

Gdzie można złapać kleszcza? Na to pytanie wiele osób odpowie: tylko w lesie! Zgodnie z tym przekonaniem wystarczyłoby unikać spacerów wśród drzew, by uchronić psa przed atakiem krwiopijnych pasożytów…

Niestety, kleszcze doskonale adaptują się do różnych warunków – do przeżycia potrzebują jedynie wilgoci, ciepła i obecności potencjalnych żywicieli. Dlatego parki, skwery, a nawet miejskie trawniki, gdzie często przebywają psy i koty, stanowią dla nich idealne środowisko. Te niewielkie pajęczaki doskonale adaptują się do warunków miejskich, kryjąc się nawet w szczelinach chodników.

Na atak kleszczy narażony jest nawet zwierzak wychodzący wyłącznie do przydomowego ogródka!

Mit: Kleszcze skaczą na swoje ofiary z wysokich drzew

Niektórzy uważają, że kleszcze żyją wysoko na drzewach i skaczą na swoje ofiary. Gdyby tak było, to przede wszystkim ludzie byliby narażeni na ich ataki, a zwierzęta poruszające się blisko ziemi stanowiłyby dla nich trudniejszy cel.

W rzeczywistości te niewielkie pajęczaki ukrywają się głównie w trawie, na niskich krzewach oraz liściach – zazwyczaj nie wyżej niż 1,5 metra nad ziemią. Spacerujący po trawie kot czy biegający po łące pies to dla nich idealne ofiary. Kleszcze lokalizują swoją ofiarę za pomocą receptorów wyczuwających wydychany dwutlenek węgla i łatwo przenoszą się na sierść zwierzęcia, które ociera się o roślinność.