Płatności bezgotówkowe — prosty sposób na zwiększenie sprzedaży w Twoim sklepie

Jak wynika z danych Związku Banków Polskich, Polacy mają aż 38 mln kart płatniczych, a 85% osób posiada kartę zbliżeniową. Większość konsumentów płaci bezgotówkowo zbliżeniowo, a część robi to regularnie. Odkąd społeczeństwo doświadczyło pandemii koronawirusa, zainteresowanie płatnościami bezgotówkowymi szybko wzrosło, podobnie jak zwiększyła się liczba firm posiadających terminale płatnicze. Tylko wśród małych firm transakcje bezgotówkowe oferuje 97% placówek. Z czego to wynika?

Jak płatności bezgotówkowe wpływają na sprzedaż?

Wspomnieliśmy, że grupa osób korzystających z płatności bezgotówkowych wciąż rośnie, jednocześnie coraz mniej nosi się przy sobie gotówki. Mając dostęp do płatności bezgotówkowej czy to kartą, czy telefonem, klient może wydać więcej. Przez konieczność płacenia gotówką, niektórzy całkowicie rezygnują z zakupu.

Oprócz tego w prosty sposób można zwiększyć przychody poprzez wprowadzenie do oferty dodatkowych usług. Takie usługi jak doładowanie telefonów, cashback albo wpłata gotówki na kartę mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów.

Poza bezpośrednią sprzedażą warto zwrócić uwagę na to, że płatności bezgotówkowe pomagają podnieść jakość obsługi klienta. Ani kupujący, ani kasjer nie musi odliczać gotówki, przez co kolejka przesuwa się szybciej. Ponadto terminale płatnicze PolCard from Fiserv, można zintegrować z kasą lub systemem kasowym. Dzięki temu kwota z kasy jest automatycznie przesyłana do terminala. Usprawnia to płatność i pomaga uniknąć błędów, jakie można popełnić, wprowadzając kwotę ręcznie na terminalu.

Jakie inne korzyści czerpie firma?

Chociaż sprzedaż jest podstawą działalności każdego sklepu, to warto wiedzieć, że terminale płatnicze mają szersze zastosowanie i będą wspierać sklep również w innych obszarach. Można potraktować je jako nośnik reklamy, a na ekranie urządzenia wyświetlać na przykład informację o najnowszej promocji. To łatwy sposób na zachęcenie klienta do ponownej wizyty lub dodatkowych zakupów. Ponadto istnieje opcja uzyskania ulgi podatkowej. W zależności od tego, czy firma jest zobowiązana do posiadania kasy fiskalnej, czy nie, będzie to kwota 1 tys. zł rocznie w pierwszym przypadku i 2,5 tys. zł rocznie w drugim.

Czy to kosztuje?

Firmy, które już korzystają z terminali płatniczych, szybko dostrzegają zmianę w obsłudze, komforcie pracy i większych dochodach. Co jednak z kosztami w związku z wyposażeniem firmy w terminal płatniczy? Jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy firma nie korzystała z terminala, to warto może wziąć pod uwagę udział w Programie Polska Bezgotówkowa. Do tej pory przedsiębiorca mógł j dostać jeden terminal płatniczy, a przy umowach zawartych od 1 maja 2024 mogą to być dwa urządzenia. Przedsiębiorca może otrzymać 1 terminal płatniczy oraz 1 terminal w telefonie we współpracy z jednym agentem rozliczeniowym. Przez pierwsze 12 miesięcy lub do przekroczenia obrotu z terminala powyżej 100 tys. zł, urządzenia są za 0 zł. Poza zwiększeniem liczby urządzeń, jakie może dostać firma, poszerzyła się grupa beneficjentów Programów. Od maja 2024 roku udział w Programie Polska Bezgotówkowa mogą zgłosić także instytucje zależne od samorządów i administracji centralnej. Mogą więc wnioskować na przykład instytucje kultury i sportu.

Podsumowanie

Terminale płatnicze są wykorzystywane w coraz większej liczbie firm. Konsumenci preferują transakcje bezgotówkowe, a dostęp do nich może zdecydować to, gdzie dokonają zakupów. Firma, której zależy na rozwoju i zwiększaniu dochodów, musi więc podążać właśnie w tym kierunku.