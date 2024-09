Rodzaje aut poleasingowych – co warto wiedzieć?

Poleasingowe auta – podział ze względu na typ nadwozia

Samochody zwrócone do leasingodawcy to tzw. auta poleasingowe. Takie pojazdy znajdziesz w ofercie mAuto pod adresem: https://mauto.pl/samochody-poleasingowe. W jednym miejscu znajdziesz zweryfikowane modele renomowanych marek samochodowych z gwarancją bardzo dobrego stanu wizualnego i technicznego.

Popularne auta poleasingowe wybierane przez przedsiębiorców dzielimy na kilka kategorii pod względem typu nadwozia:

hatchback,

sedan,

kombi,

SUV,

VAN,

pick-up.

Zanim zdecydujesz się na poleasingowe auto, postaraj się ustalić, jaki rodzaj nadwozia w 100% spełni Twoje oczekiwania. W przypadku pojazdów dla przedstawicieli handlowych wystarczające będą kompaktowe hatchbacki lub sedany.

Kiedy kupujesz auto poleasingowe dla siebie lub wyżej postawionego pracownika – wtedy możesz wybrać wygodnego SUV-a lub pojemne kombi gwarantujące komfort podróżowania.

Czy warto kupić poleasingowe auto osobowe?

Zdecydowanie warto brać pod uwagę możliwość kupna osobowego auta poleasingowego w ramach umowy nowego leasingu operacyjnego na firmę. Decydując się na samochód używany dostępny w ofercie mAuto, zyskujesz:

pojazd w nienagannym stanie technicznym i wizualnym,

zweryfikowany przebieg,

pełną historię serwisową auta.

Dodatkowo możesz skorzystać z atrakcyjnej formy finansowania z zerową opłatą początkową i wysokim wykupem resztkowym. Dzięki temu optymalizujesz koszty finansowania i korzystasz osobowego auta poleasingowego na naprawdę korzystnych warunkach.

Czy warto kupić poleasingowe auto ciężarowe?

Zakup poleasingowego auta ciężarowego to ogromne oszczędności. Fabrycznie nowe ciągniki siodłowe to wydatek przekraczający nawet milion złotych. Finansowanie zakupu takiego pojazdu do firmowej floty to wciąż spore obciążenie dla budżetu przedsiębiorstwa.

Jeśli zależy Ci na tym, aby zminimalizować wydatki, koniecznie pomyśl o możliwości nabycia używanego auta ciężarowego oddanego po zakończonej umowie leasingowej. W ten sposób zaoszczędzisz w skali miesiąca nawet kilka tysięcy złotych, zależnie od ceny kupna używanego ciągnika siodłowego.

Auta poleasingowe – podział ze względu na sposób zakończenia umowy leasingowej

Auta poleasingowe dostępne na rynku wtórnym pochodzą z różnych źródeł. Najbezpieczniejszą formą zakupu takiego samochodu z drugiej ręki jest wykorzystanie oferty mAuto. W jednym miejscu znajdziesz dokładnie sprawdzone, w 100% sprawne i dostępne w rozsądnych cenach używane auta po zakończonych umowach leasingowych.

W praktyce zwrot przedmiotu leasingu do leasingodawcy to tylko jedna z możliwych form zakończenia umowy leasingowej. Alternatywna opcja to wykup samochodu na koniec trwania umowy leasingowej. Wtedy środek trwały staje się własnością przedsiębiorstwa, które może odsprzedać go innej firmie.

Czy samochód wykupiony z leasingu można sprzedać?

Kiedy zdecydujesz się na wykup samochodu w ramach podpisanej umowy leasingowej na koniec jej trwania, jak najbardziej możesz przeprowadzić transakcję sprzedaży takiego auta. Pamiętaj, że w momencie zbycia firmowego auta wykupionego z leasingu musisz wykazać przychód w działalności gospodarczej. Takie transakcje są traktowane jako odpłatna dostawa towarów, a zatem będą opodatkowane stawką VAT 23%.

Alternatywna opcja to wykup auta z leasingu na osobę prywatną. To dobry sposób, aby nie wprowadzać pojazdu do majątku przedsiębiorstwa i uniknąć dodatkowego opodatkowania VAT.