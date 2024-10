Rozchwytywane meble do salonu w różnych stylach aranżacyjnych

Salon w stylu klasycznym to przestrzeń pełna ciepła i elegancji. Dopełni ją masywna sofa w modnym kolorze burgund, drewniane komody o z finezyjnymi rzeźbieniami oraz ozdobne lustra na ścianach. Klasyczne meble często komponuje się z dodatkami w kolorze złota lub mosiądzu. Chcąc podkreślić ich styl, upiększ je wazonem, półką lub ustaw na półkach kilka szykownych bibelotów.

Uniwersalne meble do każdego domu

Świeżość i lekkości do wystroju wprowadzają białe meble do salonu. Są uniwersalne i pasują do wielu stylów aranżacyjnych – od skandynawskiego, przez nowoczesny, aż po prowansalski. Dodatkowo biel optycznie powiększa przestrzeń, co jest dużym atutem szczególnie w małych salonach.